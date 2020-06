José Morón: "Mucha gente reclama responsabilidades a Djokovic por un acto imprudente y temerario"

El regreso del tenis está en peligro después de que Novak Djokovic haya dado positivo por coronavirus tras estar en contacto con otros tenistas, como Dimitrov, Coric o Troicki que también han dado positivo.

La celebración del Adria Tour, torneo organizado por el número 1 del mundo sin medidas de seguridad ante la COVID-19, y la polémica fiesta en la que participaron varios de esos tenistas están en el punto de mira y las críticas.

Mucha gente le reclama responsabilidad por cometer un acto imprudente y temerario", ha explicado José Morón, redactor jefe de 'Punto de Break', en 'Espejo Público'.

"Era algo que se veía venir por lo que estaba pasando en Serbia en la última semana. Ha sido todo un despropósito lo que ha venido ocurriendo en el torneo", ha señalado Morón sobre el polémico torneo.

"Desde el primer momento, Djokovic recibió a los tenistas con abrazos, sin mascarilla, con contacto, haciendo reuniones de grupo... Era algo que se veía venir y cuando el domingo nos enteramos del primer positivo de un tenista pues era algo que ya nos esperábamos", ha explicado Morón.

"De Novak Djokovic se espera algo más porque es el número 1 del mundo"

El propio Djokovic se disculpaba este martes en un comunicado por lo ocurrido, algo que, según Morón, no es suficiente.

"El comunicado me deja algo frío, me parece algo pobre para todo lo que ha pasado. De Novak Djokovic se espera algo más porque es el número 1 del mundo, es el presidente del consejo de jugadores, es una personalidad con millones de seguidores en todo el mundo. Un comunicado así que llega dos días después del primer positivo... La gente esperaba una reacción mucho más temprana por su parte. No hay que olvidar que cuando sale el primer positivo, el domingo por la tarde, Djokovic no pasa las pruebas porque se encuentra asintomático", ha asegurado Morón.

Por último, el redactor jefe de 'Punto de Break' ha analizado la figura especial de Djokovic, que llegó a asegurar que no se vacunaría cuando este disponible la vacuna contra el coronavirus.

"Es una figura un poco especial, su forma de pensar y de ser va en contra de tomar medicinas. Sigue dietas vegetales, no come carne. En el tema de la vacuna, el quería tener esa libertad, pero si es algo obligatorio es algo que tienes que hacer. Pero al estar en contacto con positivos, por civismo debería haber pasado las pruebas. Y no sólo no lo hizo, sino que cogió un vuelo y salío del país", concluye Morón.