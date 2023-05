Un aficionado insulta a Carlos Alcaraz en Roma: "Pedazo de mi...."

Carlos Alcaraz, flamante campeón por partida doble del Masters 1.000 de Madrid y número 2 de la ATP, comenzó sus primeros entrenamientos en la tierra italiana este pasado jueves. El murciano de 20 años debutará el sábado en el que será el primer partido de su carrera en el masters romano.

La nueva sensación del tenis mundial no dejó de sonreír a su llegada a las instalaciones del quinto Masters 1.000 de la temporada, lugar en el que sucedió algo curioso, inesperado y algo ridículo: fue insultado por un pequeño grupo de aficionados.

'Tennis TV' publicó en el día de ayer un vídeo de Alcaraz dirigiéndose a entrenar en una de las pistas pero antes pudimos ver al de El Palmar algo perdido por las instalaciones, algo normal ya que es la primera vez que juega en Roma y todavía no se conoce a la perfección el recinto.

"¡Pedazo de mierda!"

Fruto de ello, Carlitos quiso entrar a una pista por el lugar erróneo y un hombre de la organización le indicó el camino por el que tenía que dirigirse a la pista, ¿el problema? Justo dónde se paró había un gran grupo de aficionados esperando al número 2 del mundo con papeles y bolas gigantes de tenis para que Alcaraz les firmara. El español, que iba algo desorientado y con el objetivo de entrenar, apenas se dio cuenta y no pudo pararse con los fans por lo que algunos de ellos se enfadaron, le abuchearon e incluso le insultaron en italiano: "¡Pedazo de mierda!", dijeron.

Alcaraz: "¿Qué ha dicho?"

El ganador de Barcelona y Madrid se marchó riendo del lugar y dando por hecho que los fans no se habían quedado muy satisfechos pero al escuchar "merda" (mierda en italiano), echó la mirada atrás y expresó mientras se reía: "¿Qué ha dicho, qué ha dicho?".

Algo parecido sucedió en Barcelona

Se lo tomó muy bien el joven de 20 años, que también tuvo una situación similar en el ATP 500 de Barcelona, cuando se bajó del coche con prisa y no pudo firmar a unos aficionados que estaban esperándole. "Tengo prisa chicos", dijo Carlos. Ferrero, su entrenador, habló con los fans y expresó: ¿Cuántas veces te ha firmado ya?". Situaciones que ocurren con los grandes deportistas y tenistas en este caso. Y no será porque Carlos no da el 100% con sus fans, a los que atienda, firma, y se fotografía con ellos siempre que puede. Recordemos que también son humanos. En este caso, mal por algunos aficionados italianos que recurrieron sin razón alguna al insulto.

Djokovic cederá el número 1 ante Alcaraz

En cuanto a lo meramente deportivo, Charlie debutará este sábado ante el español Albert Ramos en el primer partido de su carrera en el Foro Itálico. Alcaraz saldrá de Roma sí o sí siendo número 1 del mundo ya que solo por estar en el cuadro sumará 10 puntos que le posibilitan adelantar a Novak Djokovic en la cima: "Va a ser el número uno después de este torneo pase lo que pase. Se lo merece. Ha estado jugando un tenis impresionante, a un gran nivel. Es el jugador a batir en esta superficie, sin duda",

Ambos son dos de los grandes reclamos del torneo previo al segundo Gran Slam de la temporada: Roland Garros.