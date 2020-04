Feliciano López: "Mi madre, enfermera de profesión, ha superado el coronavirus"

Espejo Público entrevistó a Feliciano López para saber cómo está llevando estas semanas de cuarentena. El tenista español, que se declaró seguidor del programa, charló sobre su profesión y cómo mantenerse en forma haciendo deporte durante la cuarentena por el coronavirus.

El tenista ha explicado que decidió publicar una carta en el periódico ABC para contar la buena noticia de que su madre, enfermera de profesión, ha superado el coronavirus y para agradecer la labor del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

"Mi madre, enfermera de profesión que ha superado la Covid-19 gracias a Dios, está deseando volver a su trabajo porque dice que ella ha escogido esa profesión y hacen falta muchas manos en estos momentos en su hospital", contó Feliciano en la carta.

"Entre muchas de sus enseñanzas, hay una que la llevo grabada en mi mente y me acompaña siempre. Cuando empecé a competir y perdía un partido, la decepción era tremenda y ella muchas veces me decía: 'Hijo, es un partido de tenis, los dramas de verdad son los que veo yo en el hospital'. ¡Gracias, mamá, por abrirme un poco los ojos! Confieso que en las derrotas más duras esas palabras me han ayudado a relativizar lo que significa perder un partido", señalaba Feliciano.

Por otro lado, Feliciano contó que ha organizado un torneo de tenis para jugar a la PlayStation y que la gente pueda distraerse durante la cuarentena.