Federer se exhibe ante Raonic para avanzar a las semifinales de Wimbledon

En su partido número 100 en Wimbledon, el suizo Roger Federer batió al canadiense Milos Raonic por 6-4, 6-2 y 7-6 (4) en una hora y 58 minutos, para vengar su derrota del año pasado y alcanzar las semifinales por duodécima vez.

Federer es ya el jugador que más veces ha alcanzado esa ronda en Wimbledon, superando a Jimmy Connors (11), a Boris Becker (9) y a Pete Sampras y John McEnroe (8). En el Grand Slam nadie le gana tampoco con 42 de esas rondas. El año pasado, Raonic se impuso al siete veces ganador en el All England en cinco sets para avanzar a la final contra Andy Murray.

¿Un nuevo Wimbledon?

Ninguno de los dos estará este año en la penúltima instancia, tras la derrota del defensor del título ante el estadounidense Sam Querrey. De hecho, solo Federer será el único de los integrantes del grupo de los "cuatro grandes" en alcanzar las semifinales, tras la retirada poco antes del serbio Novak Djokovic ante el checo Tomas Berdych (7-6, 2-0) debido a una lesión en el codo derecho, y la anterior del español Rafael Nadal contra el belga Gilles Muller en octavos.

Federer volvió a dar una clase magistral en la pista central. Acabó con once saques directos, no cedió su servicio a pesar de que Raonic dispuso de cuatro oportunidades, y quebró el de su rival en tres ocasiones. Sus 46 golpes ganadores dinamitaron el juego del canadiense que acabó con 48 errores no forzados. El suizo se enfrentará en semifinales contra Berdych, y en la otra se medirán Querrey y Cilic.