El emotivo mensaje de Francesca Schiavone, ganadora de Roland Garros 2010, tras superar un cáncer: "Gané la batalla"

La tenista Francesca Schiavone ha sorprendido al mundo del tenis tras el anuncio de su enfermedad. Francesca, primera italiana en ganar un Roland Garros, ha subido un emotivo vídeo a su cuenta oficial de Twitter donde revela haber superado un cáncer.

"Hola a todos, desde hace 7 u 8 meses estaba en silencio, alejada de las redes sociales y del mundo. Quiero compartir con vosotros lo que me ha ocurrido en este tiempo. Se me había diagnosticado un cáncer. Recibí quimioterapia, libré una dura batalla y ahora puedo respirar. Gané la batalla y ahora vuelvo a la acción", dice la tenista.

"Fue la pelea más dura a la que jamás me haya enfrentado. Cuando me dijeron hace unos días que estaba curado exploté de felicidad y a día de hoy siento esa felicidad. Estoy lista para enfrentarme a nuevos proyectos que no pude llegar a realizar", afirma la italiana, que quiere volver al tenis como entrenadora.