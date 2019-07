Paula Badosa ha abierto su corazón a través de un vídeo colgado en su cuenta oficial de Twitter. La tenista reconoce haber sufrido depresión durante los últimos meses: "No tenía ganas de hacer nada, ni personal ni profesionalmente. Pierdes la ilusión. Ni quería entrar en pista, jugaba al tenis y sentía presión y obligación. No disfrutaba"

Paula cuenta cómo su entrenador le ayudó hasta tal punto de convertirse en una pieza fundamental a la hora de superar su depresión."Ha creído mucho en mí. Me dijo las cosas claras. Si perdía un partido seguía siendo la misma y confiaba en mí. He encontrado la paz interior que no sabía ni lo que era. Me siento con ganas de vivir"

Badosa cuenta los problemas que ha tenido cada vez que salía a la pista durante todo este tiempo: "Parece fácil, pero cuando estás en pista con otras cosas en la cabeza no haces bien ciertas cosas. La alimentación, entrenar cada día... tenía que cambiar el estilo de vida. Pasas ansiedad y miedo que te hacen distraerte y estar menos concentrada".