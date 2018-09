Djokovic se enfrentará a Del Potro en la final del US Open tras derrotar a Nishikori

El tenista serbio Novak Djokovic, sexto cabeza de serie, logró por octava vez el pase a la final del Abierto de Estados Unidos al vencer por 6-3, 6-4 y 6-2 al japonés Kei Nishikori, vigésimo primer favorito.

Djokovic, de 31 años, que jugó anteriormente las finales de 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 y 2016, buscará el tercer título en el último torneo de Grand Slam después de haberlo ganado en 2011 y en 2015 al imponerse al español Rafael Nadal y al suizo Roger Federer, respectivamente.

El partido, disputado en la pista central Arthur Ashe, duró dos horas y 22 minutos dejó a Djokovic, de 31 años, con 16 golpes ganadores y apenas 29 errores no forzados, comparados a los 22 y 51, respectivamente, de Nishikori, ganó 17 tantos en 22 subidas a la red por tan solo cinco de 12 que tuvo el nuevo finalista.

El exnúmero uno del mundo tuvo hasta 17 oportunidades de quiebre del saque de Nishikori y aprovechó cuatro, incluidas dos en el tercer set, sin ceder el suyo nunca. Djokovic llega a la gran final con solo dos sets cedidos en los seis partidos que ha disputado.

La victoria fue la decimoquinta que consigue Djokovic en los 17 enfrentamientos que ha tenido contra Nishikori, incluidas 13 consecutivas y la última vez que el tenista japonés logró el triunfo fue precisamente en las semifinales del Abierto de Estados Unidos de 2014.

"He vuelto a jugar un buen tenis y me siento contento de poder alcanzar de nuevo la final del Abierto de Estados Unidos ante un rival de la clase de Kei (Nishikori) que me exigió de nuevo al máximo", declaró Djokovic a pie de pista. "Estoy viviendo un momento muy especial después de haber superado la lesión que sufrí el año pasado".

Su próximo rival será el argentino Juan Martín del Potro, tercer favorito, que se impuso por 7-6 (3), y 6-2 tras la retirada de Nadal, el campeón defensor del último torneo de Grand Slam de la temporada, que se volvió a lesionar en la rodilla derecha, en la que recibió tratamiento del fisioterapeuta varias veces antes de retirarse del partido.