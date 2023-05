Daniil Medvedev se enfrenta a la grada de Madrid: "Parece que vienen a esto"

El ruso Daniil Medvedev, segundo cabeza de serie del Mutua Madrid Open, ha ganado en dieciseisavos de final por 4-6, 6-1 y 7-5 a su compatriota Alexander Shevchenko. Amigos de videojuegos, fue un duelo maestro y aprendiz que obligó a Medvedev a reconciliarse con la arena durante 2 horas y 42 minutos para remontar un set en contra.

Es la primera vez, en cuatro participaciones, que Medvedev gana más de un partido en el Masters 1.000 madrileño. El exnúmero 1 mundial arrancó nervioso, cediendo sus dos primeros servicios y cometiendo varios errores. Tanto fue así que pronto estuvo 4-0 abajo ante Shevchenko, número 96 del mundo. En la segunda manga Medvedev reajustó el revés paralelo y se adelantó 5-0 ante un Shevchenko procedente de la previa que apenas conseguía hacer correr la bola.

"Si tiro la raqueta puede ser normal que me piten, pero no por pedir el 'ojo de halcón"

Venció 6-1 y la tercera manga comenzó más igualada, con Shevchenko yendo arriba a por todas y Medvedev intentando controlar el duelo. Daniil consiguió dos roturas, pero de inmediato se las devolvió su rival. Con 5-5, Shevchenko se hizo daño en una pierna al devolver una bola y terminó su servicio. Medvedev sacó para ganar y, tras un último intento de resistencia de su compatriota, se llevó el partido.

El jugador con más victorias (hasta ahora 32) y más torneos (4) en esta temporada se medirá en octavos a otro ruso, Aslan Karatsev, que viene de tumbar al australiano Alex de Miñaur.

Fue un partido en el que Medvedev se se enfrentó a una parte de la grada después de golpear la pista con su raqueta tras perder el primer set: "He dado un golpe y me han silbado, parece que vienen a hacer esto en busca de excitación. Pedí la repetición y me silban de nuevo. Es algo que cada vez se repite más, pero no sólo conmigo. Le pasó ayer a Holger Rune, que no hizo nada malo, y también le sucede a Djokovic. Es la tendencia", se sinceró el segundo favorito en Madrid.

"Para mí todo es cuestión de si mereces o no ser silbado. Rune no lo merecía, por ejemplo. Vi su partido por la televisión, sin sonido, porque mi niña estaba dormida, y no entendí muy bien qué pasaba", abundó el moscovita. "Si tiro la raqueta puede ser normal que me piten, pero no por pedir el 'ojo de halcón".

'Ya te lo dije una vez en Montecarlo...'

En la jornada nocturna de este domingo Holger Rune también encendió al público de Madrid al borrar la marca de una bola que estaba en discusión mientras el malagueño Davidovich discutía con el árbitro. A sus 19 años y llamado a formar el próximo 'Big Three' junto a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, el danés también recuerda en sus polémicas al australiano Nick Kyrgios.

"Hay gente que no se va a controlar si haces estas cosas. Ya te lo dije una vez en Montecarlo. Si te dedicas a jugar al tenis no te van a decir nada", le advirtió el árbitro a Holger, que fue pitado durante todo el encuentro y terminó yéndose de la Caja Mágica tras caer ante Davidovich (7-3, 5-7 y 7-6) haciendo gestos a la grada.