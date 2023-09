Daniil Medvedev, a Djokovic tras perder la final del US Open: "¿Qué haces todavía aquí?"

El 24º Grand Slam de Djokovic cayó esta madrugada... El serbio se sobrepuso en la final al ruso Daniil Medvedev por 6-3, 7-6 y 6-2 en más de 3 horas de encuentro. Tras el partido y en pleno discurso de los finalistas, Medvedev dedicó unas curiosas y cariñosas palabras a su rival.

Pese a haber perdido cuatro de las cinco finales de Grand Slam, Daniil estaba con 'buen humor', si es que podemos decirlo así, a la hora de valorar su torneo, la final y el título del serbio en el US Open. Otra cosa no pero Medvedev es un auténtico personaje a la hora de dirigirse al público, siempre tan irónico, natural y espontáneo.

"¿Qué haces todavía aquí?"

Cuando le tocó hablar, volvió a dar buena fe de ello: "¿Qué haces todavía aquí? Venga va", le dijo entre risas a Djokovic, que sonreía detrás ya con el título del US Open en sus brazos. Estuvo bromista y muy sincero el moscovita.

"Yo tengo 20 títulos y tú tienes 24 'Grand Slam'. No he tenido mala carrera pero lo tuyo... Felicidades a ti y a tu equipo. Me has hecho mejor jugador pero de las cinco finales que jugué contigo y Rafa sólo gané una. Es nuestra tercera y espero que no sea la última, aunque se que tú vas a muchas muchas más".

5 finales de GS: 1 título y 4 derrotas

El ruso es sin duda uno de los mejores tenistas de su generación, tiene más finales que Thiem, Tsitsipas y compañía... No obstante, de las cinco que ha jugado ha perdido 4, sólo fue capaz de imponerse en la final del US Open 2021 ante Novak Djokovic. En 2019 y en este mismo torneo perdió en 5 sets ante Nadal, en el Open de Australia 2021 cedió en tres ante Djokovic y en 2022 lo hizo en otros 5 ante el balear, de nuevo. Además, Daniil mantiene intacto un dato curioso y es que de los 20 títulos que ha ganado en su carrera nunca ha repetido... Son 20 entorchados en 20 torneos diferentes, esta madrugada pudo sumar su segundo en el US Open...

Djokovic sigue distanciándose de Nadal

El triunfo de Novak en la final del US Open 2023 le permite hacerse con su Grand Slam número 24, dos más que Rafa Nadal (22). El serbio se queda solo en lo más alto del tenis mundial y deja atrás al balear, que se lesionó en el segundo partido del Open de Australia 2023 y que no pudo disputar ninguno de los 3 'Majors' del año: Roland Garros, Wimbledon y US Open. Nole ha aprovechado y mucho la baja de Rafa durante estos meses.