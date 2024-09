Cuánto dinero gana Carlos Alcaraz tras ganar la Laver Cup 2024

El Equipo Europa, liderado por Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, se proclamó campeón de la Laver Cup 2024 este domingo dos años después tras imponerse al Resto del Mundo por 13-11.

El jugador murciano de 21 años se erigió como el gran héroe del fin de semana al sumar 8 de los 13 puntos de 'Europa' y ganar a Taylor Fritz en el último y decisivo partido de este domingo. Los de Borg rompieron una racha de dos ediciones seguidas perdiendo el título, pero además se embolsarán una importante cantidad de dinero.

224.000 dólares para cada jugador del equipo Europa

Este año el torneo ha repartido 2,25 millones de euros de los cuales 250.000 dólares se repartirán por cabeza entre los jugadores europeos: Alcaraz, Zverev, Medvédev, Tsitsipas, Dimitrov y Ruud.

Por la parte del Resto del mundo, cada uno recibirá 125.000 dólares. Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Ben Shelton, Francisco Cerúndolo, Thanasi Kokkinakis y Alejandro Tabilo han sido los jugadores capitaneados por McEnroe en esta ocasión.

Los emolumentos de ambos capitanes, Borg y McEnroe, no se conocen, al igual que los dos únicos suplentes del torneo: Struff y Cobolli (del equipo Europa). No obstante, la Laver no destaca por sus grandes ingresos para los futbolistas, pero se considera como un torneo oficial a pesar de que no reparte puntos para la ATP.

Todos los partidos de la Laver Cup 2024

Viernes 20 de septiembre:

1. Ruud 0-2 Cerúndolo (1 punto Resto del Mundo).

2. Tsitsipas 2-0 Kokkinakis (1 punto Europa).

3. Dimitrov 2-0 Tabilo (1 punto Europa).

4. Alcaraz/Zverev 0-2 Shelton/Tiafoe (1 punto Resto del Mundo)

Sábado 21 de septiembre:

5. Medvedev 0-2 Tiafoe (2 puntos Resto del Mundo)

6. Alcaraz 2-0 Shelton (2 puntos Europa)

2-0 Shelton (2 puntos Europa) 7. Zverev 0-2 Fritz (2 puntos Resto del Mundo)

8. Ruud/Tsitsipas 0-2 Shelton/Tabilo (2 puntos Resto del Mundo)

Domingo 22 de septiembre:

9. Alcaraz /Ruud 2-0 Shelton/Tiafoe (3 puntos Europa)

/Ruud 2-0 Shelton/Tiafoe (3 puntos Europa) 10. Medvedev 1-2 Shelton (3 puntos Resto del Mundo)

11. Zverev 2-1 Tiafoe (3 puntos Europa)

12. Alcaraz 2-0 Fritz (3 puntos Europa)

Palmarés histórico de la Laver Cup

2017: Equipo Europa 15-9 Resto del Mundo

15-9 Resto del Mundo 2018: Equipo Europa 13-8 Resto del Mundo

13-8 Resto del Mundo 2019: Equipo Europa 13-11 Resto del Mundo

13-11 Resto del Mundo 2021: Equipo Europa 14-1 Resto del Mundo

14-1 Resto del Mundo 2022: Equipo Europa 8-13 Resto del Mundo

2023: Equipo Europa 2-13 Resto del Mundo

2024: Equipo Europa 13-11 Resto del Mundo

El equipo europeo domina con cinco victorias globales por dos del resto del mundo. En 2025 la edición se celebrará en San Francisco (Estados Unidos) y habrá cambios en los capitanes de ambos equipos: Yannick Noah dirigirá al Equipo Europa y Andre Agassi al Resto del Mundo.

