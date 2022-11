Carlos Alcaraz: "No puedo decir si estaré en las Finales ATP"

Carlos Alcaraz no ha podido su presencia en las Finales ATP de Turín que comienzan el 13 de noviembre. El murciano de 19 años no ha tenido más remedio que retirarse este viernes ante Holger Rune en los cuartos de final del Masters de París-Bercy para "no seguir con el runrún en la cabeza" por su dolor en el abdomen. También ha asegurado en Twitter que no quería "empeorar" dicha dolencia: "¡La salud es lo primero!"

"No te puedo contestar a esa pregunta (ir a Turín). Ahora voy a casa, me haré pruebas para ver la magnitud del problema y, a partir de ahí, ver cómo puedo ir a Turín al cien por cien", dijo en rueda de prensa. Alcaraz optó por retirarse ante Holger Rune, también de 19 años, cuando el danés dominaba por 6-3 y 6-6 (3-1) tras una hora y 40 minutos de partido.

La retirada "es una cosa que intento evitar lo máximo posible y no la contemplo como opción", ha eplicado el murciano, quien recordó que esta es la segunda vez que abandona en el circuito después de la del Open de Estados Unidos de 2021.

El número 1 más joven de la historia ha querido apuntar que prefirió "parar antes de que empeorase" porque, cuando notó las molestias en la zona abdominal izquierda al final del segundo set, empezó a preocuparse. "Quise parar con ese runrún en la cabeza, preferí parar y cuidármelo", ha señalado.

Alcaraz describió que el dolor le impedía sacar bien y golpear la bola de revés: "Sentía el abdominal en varios movimientos y, jugando así, es mejor retirarse". El de El Palmar podría haber garantizado numero 1 mundial en 2022 en caso de haber ganado en Bercy. Ahora tendrá que aguardar a Turín, donde Rafa Nadal, número 2 y eliminado en primera ronda en París, podría superarle.

El danés Holger Rune, por su parte, admite que es "especial" haber vencido en los cuartos del Masters de París-Bercy: "Es la primera vez que gano a un número 1, es especial, además tiene mi edad, es increíble, es una gran experiencia y estoy deseoso de jugar el partido de mañana" ante Felix Auger-Aliassime.