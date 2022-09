Alcaraz, ante su primera final de Grand Slam: "No tengo miedo, me he preparado para este momento"

La carrera de Carlos Alcaraz sigue creciendo a pasos agigantados. El de El Palmar se ha clasificado esta madrugada a su primera final de Grand Slam en el US Open tras doblegar a Francis Tiafoe, verdugo de Nadal en octavos, en un partido que volvió a decidirse en el 5º set.

Y es que el murciano se ha especializado en caminar sobre la cuerda floja, son ya tres partidos consecutivos (Cilic, Sinner y Tiafoe) en los que ha salido victorioso jugándose su continuidad en el torneo al todo o nada, en el último set.

Alcaraz venga a Nadal y resiste otro maratón

Ante Tiafoe perdió el primero en un ajustado tiebreak pero a partir de ahí comenzó a dominar el encuentro y se llevó las dos siguientes mangas con relativa comodidad. Su rival, ante un público entregado que le llevó en volandas forzó el set definitivo tras volver a doblegar al murciano en la muerte súbita (7-5). Fue en el quinto donde Carlos, desde el principio, impuso su ritmo y dejó sin respuesta a un Tiafoe que abandonó la pista entre lágrimas.

"Es impresionante el ser capaz de poder luchar por grandes cosas. Primera final de Grand Slam, y puedo ver el número uno del mundo, pero a la vez está muy lejos. Tengo que ganar un partido más", explicó el español nada más terminar el partido.

Este domingo disputará la final del torneo ante su amigo Casper Ruud, al que ya ganó en la final del Masters de Miami y donde ambos se juegan, además del título, el número 1 del mundo. Quien salga victorioso tendrá doble premio: campeón de Grand Slam y nº1 de la ATP.

"Voy a disfrutar del momento"

"Es un tenista que juega increíble, él ya ha jugado la final de Roland Garros y se merecía otra. Para mí es la primera y voy a dar todo lo que tengo, tendré que controlar los nervios de estar en una final, pero es lo que digo siempre. Voy a disfrutar el momento y a ver qué pasa", comentó el murciano sobre su próximo rival.

"No tengo miedo a este momento, me he preparado física y mentalmente"

Alcaraz ya prepara sus armas para lo que será el partido más importante de su carrera: "La verdad que no le tengo miedo a ese momento. Es algo para lo que me he preparado mental y físicamente, para vivir este momento y estar peleando por grandes cosas. Ahora es tiempo de recuperar y disfrutar. Mañana será el día clave para preparar la final", concluyó el jugador de 19 años.