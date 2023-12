Carlos Alcaraz se corona en el Palacio de Murcia ante un combativo Bautista y un entregado público

Carlos Alcaraz siente el calor de su tierra en un partido de exhibición que se celebraba en el Palacio de los Deportes de Murcia. Los asistentes disfrutaron de una tarde de tenis, música y baile.

La primera edición de la Copa que lleva su nombre fue una cita histórica para la Región. Los más de 7.000 asistentes trasladaron al tenista murciano, que un día antes había vencido a Novak Djokovic, todo su apoyo.

La emoción de esta cita inolvidable para los niños -y no tan niños- se palpaba desde bien temprano. El Palacio abría sus puertas a las 17.30 horas, aunque el partido entre Carlos Alcaraz y Roberto Bautista no se disputaría hasta las 20.30 horas.

La 'fiesta del tenis' comenzó a las 18.30 horas con un pabellón a medio gas, pero que se iba llenando poco a poco. Los primeros en salir a la pista fueron los tenistas Kike Siscar, número 2 nacional y máxima referencia regional de este deporte, con el madrileño Jorge Iglesias. Un juego en silla de ruedas que dejó boquiabierto a más de un asistente.

Los jóvenes promesas de la Región se enfrentaron en otro partido de dobles mixtos. Sobre las 19:30 horas arrancaba el partido entre Ariana Geerlings (18 años), Alba Rey (21 años), Pablo Martínez (17años) y Rafa Segado (17 años).

Los cuatro tienen títulos internacionales en categorías de formación de tenis e hicieron vibrar al Palacio, que ya estaba prácticamente lleno, a la espera del gran partido. Los jóvenes promesas también quisieron agradecer al público su asistencia al evento, cuya recaudación irá destinada a fines benéficos.

La tarde también estuvo amenizada con actuaciones de baile, música y DJ's. También con regalos. Alcaraz, número 2 del ranking mundial y campeón de Wimbledon 2023, volvía a su tierra natal para hacer disfrutar del tenis a sus paisanos.

Serial Killerz, dúo conocido por su mezcla de música electrónica y percusión, fueron los encargados de ambientar a los espectadores; la antesala de lo que sería el partido 'mágico' de estas Navidades entre Bautista -ganador de once títulos ATP en su carrera y compañero de Alcaraz en el equipo de Copa Davis- y el de El Palmar.

Y llegó la hora. Sobre las 21.00 horas saltaban a pista los dos tenistas profesionales. Pancartas dedicadas al tenista de El Palmar, aplausos y vítores para al tenista murciano, que recibió el cariño de su tierra. Ambos fueron recibidos con la ola del público y bengalas de la organización.

Después de viajar más de 6.000 kilómetros, Carlos Alcaraz levantó la I Copa del torneo que lleva su nombre ante un combativo Roberto Bautista. El de El Palmar se impuso en el primer set por 7-6 y Bautista doblegó al murciano en el segundo set por 1-6.

El partido se decidía en un 'super tie-break' que se iba a decantar al mejor de diez puntos -con una diferencia de dos- y que Alcaraz consiguió ganar (10 a 7). Dejadas, derechas, voleas... Carlos Alcaraz y Roberto Bautista exhibieron su mejor tenis a un público muy entregado.

El encuentro, organizado por la Comunidad Autónoma y la Federación de Tenis de la Región, comenzaba a las 21.12 horas y finalizaba a las 22.58 horas. La cita contó además con la presencia como espectadores de varias personalidades del mundo del deporte regional que no se quisieron perder estas antesala del tenista hacia el US Open de Australia: los ciclistas Alejandro Valverde y Luis León; el ex tenista murciano Nicolás Almagro; los pilotos de motociclismo Fermín Aldeguer y Ana Carrasco; y el marchador Manuel Bermúdez. Y también de varias autoridades como el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras; el alcalde de Murcia, José Ballesta; el vicepresidente de la Comunidad, José Ángel Antelo; y el director general de Deportes, Fran Sánchez.

Alcaraz, cercano con el público

Al finalizar el encuentro, llegó la hora de la entrega de trofeos. Bautista ha reconocido que para los tenistas es muy especial poder jugar en casa: "Veo todo el cariño que se le ha puesto a esta exhibición y, para mí, ha sido un placer estar hoy aquí con Carlos", expresaba. "Ojalá pueda volver", añadía.

Por su parte, Alcaraz ha dado las gracias a Bautista por disputar este encuentro y también ha mostrado su gratitud a los organizadores del evento. La gente de Murcia "merece lo máximo". "Espero haceros disfrutar y que sea muchos años más", ha concluido.

Tras finalizar toda la entrega de premios se pudo ver a un Carlos Alcaraz entregado con el público murciano. Al tenista no le venció el cansancio de dos partidos seguidos -uno en Arabia Saudí y otro en Murcia- y se acercó a las gradas para firmar autógrafos y recibir el cariño de todos. Quiso agradecer a los asistentes el apoyo, las muestras de cariño y llenarse de energía antes de emprender un nuevo año.

Durante estas fechas Navideñas, Alcaraz ha aprovechado para estar con su familia, para disfrutar de Murcia y para entrenar de cara a una nueva temporada.