Carlos Alcaraz no apoya la demanda de la PTPA de Djokovic: "Fue una sorpresa para mí porque nadie me contó nada"

Carlos Alcaraz, actual número 3 del mundo y una de las principales figuras del tenis mundial, se ha desmarcado de la denuncia presentada por la Asociación de Jugadores Profesionales del Tenis (PTPA), fundada y liderada por el serbio Novak Djokovic, contra los cuatro organismos más importantes del mundo del tenis (ATP, WTA, ITF e ITIA).

"Sinceramente, fue una sorpresa para mí porque nadie me contó nada. Hay algunas cosas con las que estoy de acuerdo, otras con las que no. Pero lo principal es que no lo estoy apoyando, eso es todo", señaló el tenista murciano en la rueda de prensa previa a su debut ante Goffin en el Miami Open.

El sindicato encabezado por Djokovic y creado en 2019 publicó un comunicado el martes en el que sostenía que los organismos que han dirigido el tenis en las últimas décadas "abusan, silencian y explotan sistemáticamente a los jugadores para obtener ganancias personales mediante el control monopolístico".

La PTPA acusaba a esos organismos del tenis de "operar como un cártel", por lo que ha presentado las demandas "en nombre de toda la comunidad de jugadores" y asegura tener "el respaldo de la mayoría de los 250 mejores jugadores masculinos y femeninos, incluyendo la mayoría de los top 20".

Tras caer en las semifinales de Indian Wells, torneo en el que se proclamó campeón en 2023 y 2024, Carlos Alcaraz debutará este viernes Miami en segunda ronda ante el belga David Goffin.

¿Qué demanda el PTPA?

Como ya se ha señalado, el sindicato de la Asociación de Jugadores Profesionales del Tenis (PTPA) ha presentado una demanada contra los cuatro organismos principales del mundo de la raqueta (ATP, WTA, ITF e ITIA) al entender que dichos organismos han abusado, silenciado y explotado en las últimas décadas "a los jugadores para obtener ganancias personales mediante el control monopolístico".

El jugador canadiense Vasek Pospisil, miembro del comité ejecutivo del sindicato, apuntó que "no se trata sólo de dinero, sino de justicia, seguridad y dignidad humana básica".

"Yo soy uno de los jugadores más afortunados y, aun así, he tenido que dormir en mi coche cuando viajaba a los partidos al principio de mi carrera", argumentó Pospisil.

El tenista canadiense denuncia que "ningún otro deporte trata así a sus atletas" y que los órganos de gobierno les "obligan a firmar contratos injustos, les imponen horarios inhumanos y les castigan por denunciar". De esta forma, entre las principales demandas están un calendario insostenible, el desprecio por los jugadores o la explotación económica a los tenistas.

El sindicato denuncia que ATP, WTA, ITF e ITIA "se confabulan para limitar los premios en metálico de los torneos y limitan la capacidad de los jugadores para ganar dinero fuera de la pista", al tiempo que se les obliga "a ceder sus derechos de nombre, imagen y semejanza (NIL) a cambio de una compensación nula".

Los tenistas también denuncian que los organismos les obligan "a competir únicamente" en sus torneos "si es que quieren jugar al tenis profesional".

Además, el PTPA se queja de que el calendario es insostenible, ya que "la temporada de tenis profesional se extiende durante 11 meses al año, lo que deja poco o ningún margen a los jugadores para descansar y recuperarse" y esto hace que los jugadores viajen "por su cuenta" y tengan que "ocuparse de su propia logística".

"Los jugadores se vieron obligados a competir bajo un calor excesivo, a soportar partidos que terminaban a las 3 de la madrugada, a jugar con pelotas de tenis diferentes y que provocaban lesiones según la semana, lo que provocó lesiones crónicas en muñecas, codos y hombros", denuncia el PTPA.

"Los jugadores son sometidos a registros invasivos de sus dispositivos personales, a pruebas de drogas aleatorias en mitad de la noche y a interrogatorios sin representación legal", asegura el sindicato impulsado por Djokovic.

