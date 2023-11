Carlos Alcaraz vs Andrey Rublev: Resultado y resumen del partido de tenis de las ATP Finals, en directo

El de El Palmar no puso excusas tras perder ante Sasha pero si dijo que no llegaba al 100% al torneo italiano: "Venía entrenando bastante bien y con buenas sensaciones, pero en la derrota de hoy no me he sentido bien a nivel tenístico. Me hubiera gustado llegar en mejor forma yZverev tiene uno de los mejores saques del circuito", apuntó Alcaraz.

"Estoy bien, mi cansancio es más mental. El año ha sido largo, muy exigente y tengo que mejorar para llegar mejor a nivel mental a esta parte de la temporada", sentenció el dos veces campeón de Grand Slam.