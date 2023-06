Carlos Alcaraz - Sebastian Korda: semifinal de hoy del torneo de Queen's en directo

Gane o no el título en Queen's, el objetivo de Carlos Alcaraz estará dentro de una semana en Wimbledon. "Me siento muy bien, lo principal que me preocupaba era moverme, sentirme bien moviéndome. La verdad, las expectativas las he superado con creces, no me esperaba encontrarme así tras una semana. Conforme vaya jugando más partidos, más torneos, me voy a convertir en un gran jugador de hierba. Creo que al menos algún Wimbledon tendré", aseguró el murciano tras meterse en la semifinal de hoy.