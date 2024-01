Badosa recupera la sonrisa 194 días después: "Es la mejor sensación del mundo"

La catalana Paula Badosa recuperó la sonrisa tras imponerse con facilidad a la estadounidense Taylor Townsend por 6-1 y 6-3 en la primera ronda del Open de Australia. Su próxima rival será la rusa Anastasia Pavlyuchenkova después de que venciera por su parte a la croata Donna Vekic por un doble 6-4.

La catalana estuvo formidable con su saque, con el que se llevó un 85% de los puntos con primeros servicios, y supo mantener la calma en los momentos de tensión: salvó tres bolas de rotura a lo largo de un duelo que se solventó en apenas 57 minutos.

La exnúmero 2 del mundo acabó su estreno con 23 golpes ganadores y tan sólo siete errores no forzados.

Badosa sintió el cariño de un público que no la pudo ver en la edición pasada como consecuencia de una lesión en el muslo y mostró un nivel parecido al que la aupó hasta una meritoria cuarta ronda en la edición de 2022.

"Dependo del físico"

Tras el partido, la española aseguró que sus posibilidades de llegar lejos en Melbourne dependerán de su físico, después de que no pudiera prácticamente competir durante la campaña pasada a raíz de una grave lesión de espalda.

"Dependo del físico, a ver cómo me responde. Tenísticamente cada día estoy un poco mejor, adaptando mi nivel al que hay en el circuito. Por suerte hoy no he tenido mucho desgaste. A ver qué tal está mi espalda mañana", explicó.

"Ganar por desgracia es la mejor sensación del mundo. Me siento muy bien después de tantos meses", abundó la gerundense después de sumar su primera victoria en partido oficial desde el triunfo en Wimbledon durante el pasado mes de julio ante la estadounidense Alison Riske-Amritaj. Habían pasado 194 días.

"Me cuesta mucho recuperar, tengo que jugar muchos partidos para que esto sea normal. Me espera un partido muy duro en la próxima ronda ante una rival que viene jugando muy bien", apuntó en alusión a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, que superó por su parte a la croata Donna Vekic (22).

Davidovich y Masarova avanzan

Alejandro Davidovich y Rebeka Masarova han superado este lunes sus debuts en el cuadro final del Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada, después de vencer al francés Constant Lestienne (6-4, 6-4, 7-6(5)) y a la rusa Aliaksandra Sasnovich (6-3, 6-4), respectivamente.

Por su parte, Roberto Bautista y Roberto Carballés se han despedido del 'grande' oceánico.