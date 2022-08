Badosa pide disculpas tras afirmar que el catalán "no es una lengua"

Paula Badosa se ha disculpado tras asegurar, en una entrevista, que el catalán "no es una lengua". La tenista ha explicado en el programa 'El matí de Catalunya Ràdio' que sus palabras se han malinterpretado y que se siente decepcionada por la polémica en torno a sus declaraciones sobre el catalán.

Badosa, en una entrevista informal para la Lawn Tennis Association (LTA), enumera las lenguas que habla y, sobre el catalán, matiza: "Bueno, el catalán no es una lengua pero lo cuento igualmente".

"Siento mucho que la noticia se haya malinterpretado porque es algo que me afecta"

La tenista ha querido aclarar que el entrevistador le dijo que el catalán no contaba como un idioma: "Cuando hice la entrevista, que estaba en Inglaterra, el entrevistador me dijo que (el catalán) no contaba como un idioma y entonces tuve que expresarlo así", ha explicado la española.

"Siento mucho que la noticia se haya malinterpretado porque es algo que me afecta y que está mal, pido disculpas por la mala interpretación", ha manifestado la tenista, actualmente la número 4 del mundo en el ranking de la WTA.

Una frase que despertó la polémica en las redes contra la catalana nacida en Nueva York. "Al despertar he visto la noticia de todo lo que ha pasado. La verdad es que estoy bastante decepcionada con todo esto", ha apuntado.

Críticas del independentismo

Badosa había recibido duras críticas, sobre todo del sector independentista catalán, por sus palabras. La 'Plataforma per la Llengua', el organismo que promueve el catalán desde su creación por la Generalitat en 1993, se ha propuesto convertirla en una embajadora.

"Y tanto que el catalán es una lengua, Paula Badosa: ¡puedes estar plenamente orgullosa! Te animamos a ejercer de referente lingüístico en todo el mundo: ¡seguro que muchos de los diez millones de hablantes del catalán son seguidores tuyos!", decía el organismo.