Andrey Rublev confiesa que casi pierde un testículo: "Fue cuestión de horas..."

El ruso Andrey Rublev, número 7 del mundo y uno de los mejores tenistas del planeta, ha confesado recientemente que estuvo muy cerca de sufrir la amputación de un testículo tras una repentina complicación.

El reciente ganador del Masters de Madrid explicó en una entrevista que fue sometido a una operación de emergencia antes de la gira asiática. Afortunadamente todo salió pero bien, así lo cuenta el propio deportista.

"Tuve mucha suerte porque dicen que solo tienes cinco o seis horas si la sangre deja de fluir y entonces es la amputación"

"Después del Abierto de Estados Unidos, me estaba preparando para China y un par de días antes del vuelo necesitaba una operación que, de no haberse realizado, podría haber llevado a una amputación. Tuve mucha suerte porque dicen que solo tienes cinco o seis horas si la sangre deja de fluir y entonces es la amputación... Tuve suerte. No sé por qué dije: 'Vamos al hospital solo para ver por qué siento una sensación extraña'", empezó contando el moscovita a 'BetBoom Tennis'.

Dio su consentimiento para que se lo amputasen

Rublev estuvo exactamente unas cuatro horas en la sala de operaciones e incluso tuvo que firmar rápidamente un documento por el que daba permiso para que se le amputara un testículo si la intervención así lo requería.

Tras la operación, los médicos le recomendaron que estuviese un mes de reposo pero Rublev, concienzudo y 'rebelde' como él solo, descansó unas semanas y decidió competir en Pekín, torneo en el que ganó a los españoles Carreño y Davidovich antes de caer ante el local Bu.

"Después de la operación me dijeron que podría tener suerte de estar en Shanghái. Entonces dije: 'Bueno, si tengo suerte de estar en Shanghái, entonces existe la posibilidad de estar en Pekín'. Así que aquí estoy. Nadie de mi equipo esperaba que estuviera aquí", contaba Andrey. Eso sí, su presencia en Shanghái fue más que efímera tras perder en su debut ante el checo Mensik.

Rublev se lo toma a risa: "Casi pierdo la pelota"

Es ahora cuando el pupilo del español Fernando Vicente se ha atrevido a contarlo públicamente, precisamente habló de ello tras vencer a Müller en la primera ronda del torneo de Estocolmo, el mismo en el que ya cayó eliminado este pasado viernes ante el veterano Wawrinka. "Ahora me siento perfecto, todo salió bien. No sé cómo decirlo de forma inteligente, pero sí de forma divertida... Casi pierdo la pelota", reveló irónicamente justo después de ganar al francés.

El jugador de 26 años, por su parte, ocupa la séptima posición de la ATP en una temporada en la que le ha faltado constancia, especialmente en los Grand Slams -su criptonita-, pero en la que también ha conquistado dos títulos (ATP 250 de Hong Kong y el Masters 1.000 de Madrid), además de haber perdido la final de Montreal ante Popyrin.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com