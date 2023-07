Abuchean a Azarenka en Wimbledon tras perder ante Svitolina

El enfrentamiento entre Azarenka y Svitolina en Wimbledon ha acabado con otra polémica. Y es que la tenista bielorrusa ha sido despedida entre abucheos después de no saludar a su rival ucraniana. Sin embargo, Azarenka tomó esta decisión porque Svitolina ha dejado claro en numerosas ocasiones que no dará la mano a rivales rusos ni bielorrusos, como protesta por la guerra de Ucrania.

"No quiere dar la mano a los rusos ni a los bielorrusos. Respeté su decisión", se ha defendido Azarenka en la posterior rueda de prensa, y ha continuado: "¿Qué debería haber hecho? ¿Quedarme y esperar? No podía hacer nada que fuera correcto, así que hice lo que me pareció respetuoso con su decisión".

La bielorrusa ha expresado que le pareció "un gran partido de tenis", a pesar de su derrota, y se ha mostrado molesta con aquellos que solo resaltan los abucheos. De camino a los vestuarios después del ya mencionado ausente saludo, Azarenka ha explotado contra el público y les ha dedicado un gesto con las manos por encima de la cabeza. En sus declaraciones posteriores, ha afirmado no tener "ni idea" de lo que significaba dicho gesto.

La emoción de Svitolina

La ucraniana es actualmente la número 76 del mundo y ha regresado este año al tenis después de dar a luz a su hija. Tras la victoria frente a Azarenka, Svitolina se enfrentará a los cuartos de final de Wimbledon a Iga Świątek, primera cabeza de serie.

"Creo que, después de dar a luz a nuestra hija, este es el segundo momento más feliz de mi vida", ha asegurado Svitolina en una entrevista posterior al partido, y ha continuado afirmando que este "ha sido un partido durísimo y cuando iba 0-2 abajo en el segundo set, los oí animarme y casi me dieron ganas de llorar".

Un partido bajo la sombra del conflicto

El partido que enfrentó a la ucraniana Elina Svitolina y a la bielorrusa Viktoria Azarenka en tercera ronda del cuadro femenino del torneo de Wimbledon transcurrió con normalidad, a pesar de que el conflicto entre Rusia y Ucrania salpicaba a los tenistas indirectamente. El deporte pudo con la política. 2-6, 6-4 y 7-6(9) y Victoria Azarenka ya está en cuartos de final de Wimbledon.