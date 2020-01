Sus vidas en peligro por un puñado de 'me gustas': "En una de estas morimos"

Las alturas están de moda entre los aventureros. Un hombre se ha jugado la vida escalando los 144 metros, 34 plantas, de la Torre Agbar, en Barcelona.

Todo un paraíso para los amantes de las emociones fuertes. Tan fuertes como que van sin arnés, jugándose la vida por el puro placer del riesgo.

Eso sí, terminaron bajando de la Torre para poner rumbo a comisaría. Varias veces han acabado multados por la Policía a este grupo de chavales que hace apenas un mes saltaban a ese funicular. Subiéndose así a la peligrosa moda del 'trainsurfing'.

Eso sí, son conscientes del peligro: "Puede salir muy bien o muy mal". Aun así, se la juegan.

Su profesor de Parkour no duda en calificar lo que hacen: "No hace falta saber hacer parkour para hacer el idiota de esta manera".

Pues pocas semanas después su inconsciencia ha ido a más, jugándose la vida en un acantilado: "En una de esas morimos, vaya locura. Esto es de locos".

¿Y cuál es el motivo de tanta locura? Si aún no lo han adivinado, ellos nos lo dejan claro: "No me ha avisado, no lo he podido grabar".

Sus vidas en peligro por un puñado de me gustas en las redes sociales.