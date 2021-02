Spencer Jones, promesa de la NFL, casi pierde un ojo al pelearse con una persona que resultó ser luchador de MMA

Spencer Jones, receptor de los Sooners de Oklahoma de la NFL y ganador del premio Pete Mordell al Holder del Año, se vio inmiscuido en una pelea el fin de semana contra una persona que resultó ser experta en artes marciales. La pelea casi le ha costado el ojo y su futuro en la liga de fútbol americano.

Jones fue operado durante cuatro horas para reconstruir el hueso orbital de su rostro tras la pelea que se dio en el baño de The Daily, un bar en la ciudad donde se encuentra la Universidad de Oklahoma. En el vídeo vemos cómo aparece Jones y al llegar del baño dice a otra persona: "Vete al carajo de aquí". En ese momento arranca la lucha.

La familia de Jones ha contratado a un abogado para demandar y sus representantes declararon: "Él intentaba tranquilizar la situación, pero desafortunadamente no se logró pese a sus mejores esfuerzos y se convirtió en la víctima de la agresión que vieron".

Lucha en MMA desde los 12 años

En las últimas horas ha salido más información del caso. En Twitter, el usuario @bbrownfr respondió al video inicial publicado por Old Row en el que dio su versión: "Para aclarar los malentendidos. Soy el tipo del gorro y el otro es mi hermano. No somos luchadores en ninguna universidad. Hemos peleado desde que estábamos en pañales y en MMA desde los 12. Nos controlamos hasta que no nos dieron otra opción, desafortunadamente"