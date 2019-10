La sorprendente petición de mano de Ivan Cáceres tras ganar un 'Ironman' en Hawai: "Me lo pensé en los últimos kilómetros de carrera"

Iván Cáceres vivió un fin de semana de ensueño en Hawai. En concreto, ganó el 'Ironman' de Kona y nada más llegar a meta pidió matrimonio a su mujer. Una improvisada petición de mano que salió igual de bien que su participación en esta carrera.

"Me lo pensé en los últimos kilómetros, mejor que si lo hubiese preparadao. Dije 'venga, si gano...'", explica Iván Cáceres.

Su novia, claro no lo podía ni imaginar.

"No sabía si iba a hacer la croqueta, no me lo esperaba para nada, super emotivo, todavía sigo en un sueño", recuerda la futura mujer de Iván Cáceres.

"Si lo organizo no sale tan bien, el subidón, me acordé mucho de ella. Desde el primer día le dije: 'tengo un único vicio'. Ella lo entendió a la perfección", explica Iván.

Iván admite que la petición de mano la pensó durante la carrera y, claro, tuvo que encontrar una solución.

"Ni anillo ni nada, el collar de meta", recuerda Iván.

Y es que ese collar hawaiano que dan a todos los que acaban el 'Ironman' selló su amor.