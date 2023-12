Sobrecogedor adiós de la pareja del culturista fallecido Alfredo Martín ('Héroe Fitness')

El mundo del fitness está aún de luto por la muerte de Alfredo Martín, culturista e influencer conocido en redes sociales como 'Villano Fitness' o 'Héroe Fitness'. Conocido por haber defendido el uso de anabolizantes para mejorar el rendimiento muscular, du deceso ha dado pie a multitud de despedidas. Especialmente emocionante ha sido la de su pareja, la también culturista Vera Schroeder.

"No sé qué es tocar fondo porque nunca se me ha muerto nadie tan cercano, pero estoy descubriendo que lo que viene después de la pérdida es mucho peor", arrancaba el texto la influencer. "El regreso a un hogar vacío, la falta de respuesta cuando te digo 'te amo' en voz alta, el anhelo por tus caricias, tu sonrisa, seria pero cariñosa, tu calidez, tu abrazo, tus besos, todas las cosas cotidianas que hacíamos juntos, el despertar en una casa vacía que alguna vez fue compartida", señalaba en Instagram.

Schroeder también confiesa no poder entrar en el dormitorio que ambos compartían, que ahora se mantiene con la puerta cerrada. "No puedo soportar estar en ella porque es demasiado doloroso y sigo imaginándote allí", apunta la también deportista, que se declara "incapaz de dormir en la cama porque la compartíamos, y ahora 'duermo' en el sofá".

Y seguía enumerando "todas las cosas" que creía "casi peores que la muerte en sí": "la espera a que se encienda mi teléfono con un mensaje tuyo" o "todos los planes incumplidos y las promesas de cosas que siempre quise hacer contigo o hacer por ti que nunca se pueden cumplir".

"Todas las cosas que veo y me digo: 'apuesto a que te encantaría esto', y el 'quiero' contártelo o sorprenderte con ello, y la repentina comprensión de que no puedo, y el millón de otros detalles menores que ahora faltan en mi vida después de perderte a ti", apuntaba Vera.

Schroeder terminaba su mensaje aseverando que "nada podrá jamás llenar ese lugar... y nunca lo hará... ¿puedes morir de desamor? Casi que podría desear que sí". "Te quiero, estés donde estés", se despide.

Mensaje completo de Vera Schroeder

"No sé que es tocar fondo porque nunca se me ha muerto nadie tan cercano, pero estoy descubriendo que lo que viene después de la pérdida es mucho peor... el regreso a un hogar vacío, la falta de respuesta cuando te digo te amo en voz alta, el anhelo por tus caricias, tu sonrisa, seria pero cariñosa, tu calidez, tu abrazo, tus besos, todas las cosas cotidianas que hacíamos juntos, el despertar en una casa vacía que alguna vez fue compartida, cerrar la habitación en la que pasamos la mayor parte del tiempo porque no puedo soportar estar en ella porque es demasiado doloroso y sigo imaginándote allí, la incapacidad de dormir en la cama porque la compartíamos y ahora “duermo” en el sofá. Bueno, dormir, no duermo.

El cambio de rutina de mi día y de mis semanas, la espera a que se encienda mi teléfono con un mensaje tuyo, pasando por todos los lugares habituales a los que íbamos. Todos los planes incumplidos y las promesas de cosas que siempre quise hacer contigo o hacer por ti que nunca se pueden cumplir, todas las cosas que ves y me digo: apuesto a que te encantaría esto y el "quiero" contártelo o sorprenderte con ello y la repentina comprensión de que no puedo, y el millón de otros detalles menores que ahora faltan en mi vida después de perderte a ti. Todas las cosas son casi peores que la muerte en sí. Nada podrá jamás llenar ese lugar... y nunca lo hará... ¿puedes morir de desamor? Casi que podría desear que sí.

Te quiero, estés donde estés".

El youtuber Jordi Wild, quien entrevistó al deportista recientemente, reaccionaba a la trágica noticia de la muerte del culturista el pasado lunes.

"Tuve el placer de entrevistarle hace tiempo, y fue un tío espectacular y sincero, que era consciente de que se la jugaba con su estilo de vida. No sé qué le ha pasado, pero si ha sido por el uso de sustancias (que quizás no), esto da para reflexionar sobre la normalización del uso de anabolizantes en los últimos años, pero ahora simplemente mis condolencias a la familia", decía Jordi Wild en su cuenta de la red social 'X'.

No han trascendido las causas de la muerte del influencer, youtuber y culturista, que moría a los 29 años. El influencer y culturista contaba contaba con 125.000 seguidores en su cuenta de Instagram y en más de una ocasión había defendido el uso de anabolizantes, algo que le había generado algunas críticas.