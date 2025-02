El show de Kendrick Lamar en la Super Bowl: recado a Drake, baile sorpresa de Serena Williams y Samuel L. Jackson como el Tío Sam

Un año más todas las miradas se centraron en el medio tiempo de la Super Bowl, un espectáculo siempre único y que en muchas ocasiones incluso eclipsa a lo que ocurre sobre el campo. En el Caesars Superdome de Nueva Orleans el encargado de la actuación más esperada del año fue el rapero Kendrick Lamar. El artista californiano sorprendió a todos arrancando su actuación del medio tiempo con una canción sin estrenar, aunque luego pasó a realizar un repaso de sus temas más conocidos.

Kendrick Lamar interpretó sus 'diss track' -canciones cuyo propósito principal es atacar a otro rapero- en los que acusa a Drake de pederasta, manipulador y mentiroso marcando así un nuevo capítulo en el 'beef' o enfrentamiento entre los dos artistas.

El encargado de presentar a Lamar fue el actor Samuel L. Jackson, quien lo hizo vestido de 'Tío Sam' una figura muy patriótica que anima a los estadounidenses a votar y siempre va vestido con un traje recubierto por la bandera de Estados Unidos.

Sorpresa con Serena Williams en el espectáculo de la Super Bowl

El rojo azul y blanco fue también el color del vestuario de sus bailarinas, entre los que estaba la mismísima Serena Williams vestida de azul. Fue una de las sorpresas de la actuación, el poder ver a la ganadora de 23 grand slam sobre el escenario del Caesars Superdome de Nueva Orleans.

El estadio vibró con su popular tema 'Not Like Us', donde el rapero californiano repite acusaciones que circulan en las redes sociales -y que no han sido demostradas- de que Drake es un pederasta y tiene una hija secreta a la que se niega a reconocer. Como guiño a esa canción, Lamar se llevó colgado del cuello una 'a' repleta de diamantes que hace referencia a una parte de su canción en la que dice a "A minor" (un juego de palabras entre la nota La menor y un menor, en inglés). Drake, que es conocido por aplastar a sus rivales con sus canciones y que fue una de las primeras celebridades en apoyar a Lamar, dio a conocer su respuesta a 'Not Like Us' con otra canción, 'The Heart Part 6', en la que niega ser un pederasta.

En el espectáculo del Super Bowl, Lamar no cantó 'Meet the Grahams', en la que castigaba sin piedad a la familia de Drake, incluidos sus padres y su hijo de seis años, Adonis, y acusa a Drake de ser adicto al juego y emplear a personas condenadas por delitos sexuales. Pero sí que cantó, 'Euphoria', tema en el que describe a Drake como un "maestro manipulador y mentiroso".

Actuación de Lady Gaga para abrir la Super Bowl

Otra de las sorpresas de la noche fue la aparición de Lady Gaga, quien interpretó su tema 'Hold My Hand' antes de comienzo del partido entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. Su interpretación fue un homenaje a las víctimas de los recientes ataques terroristas en Nueva Orleans.

También fue muy comentado, aunque en la retransmisión en vivo se censuró la aparición de un hombre con una bandera palestina, quien se coló en el espectáculo de medio tiempo del rapero Kendrick Lamar del Super Bowl.

Tras conseguir pasearse y hondear su bandera brevemente por el césped del Caesars Superdome de Nueva Orleans, en Luisiana, el hombre fue detenido por la seguridad.

Nadie se quiso perder la Super Bowl en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, donde estuvieron Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba... Y también Donald Trump, el primer presidente en activo que acude a a un Super Bowl.

Abucheos a Taylor Swift y recado de Trump: "¡MAGA ('Make America Great Again', la base trumpista) no perdona!"

La estrella del pop Taylor Swift, pareja de Travis Kelce, también estuvo presente en la Super Bowl y fue noticia por los abucheos que recibió para parte de algunos asistentes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sus seguidores fueron los responsables de los abucheos de este domingo contra la cantante, quien mostró su apoyó público a Kamala Harris en la campaña a la presidencia de Estados Unidos.

"La única que tuvo una noche peor que los Kansas City Chiefs fue Taylor Swift", explicó Trump.

"Salió del estadio abucheada. ¡MAGA ("Make America Great Again", la base trumpista) no perdona!", añadió el actual presidente de Estados Unidos.

