El 'pique' entre Sergio Ramos y McGregor en las redes sociales: "No estoy nada mal"

El luchador de la UFC, Conor McGregor, y el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, han intercambiado menciones a través de sus cuentas de Instagram en el que ambos se mostraban relajados, de 'chill', disfrutando del buen tiempo acostados en una hamaca.

McGregor mencionó al futbolista en un vídeo en el que se le puede ver en una tumbona, sin camiseta, mientra bebe y fuma. El luchador no pronuncia ninguna palabra pero sonríe, guiña un ojo y le escribe al futbolista: "What you reckon" ("¿Qué te cuentas"), mostrándose a gusto en el momento de la grabación del vídeo.

La respuesta de Sergio Ramos no tardó en llegar: el capitán del Real Madrid se grabó tumbado en una hamaca, también con el torso al descubierto, haciendo un gesto de fuerza y escribió: "Not doing bad myself" ("No estoy nada mal"). Además, Sergio Ramos, en dicho vídeo, le dijo a McGregor que le verá pronto: "See you soon". Ambos deportistas se han dedicado sendos vídeos a través de las 'Stories' de esta red social.

Las interacciones entre el luchador y el futbolista tienen su origen en un vídeo publicado por Sergio Ramos en su cuenta personal el pasado sábado en el que el capitán del Real Madrid metía un gran gol por la escuadra en uno de los entrenamientos del equipo y le preguntaba a McGregor qué le parecía. "¿Sabroso, en la escuadra mi hermano! Hala Madrid", respondió el luchador.

La buena relación entre ambos es palpable: Sergio Ramos ha celebrado algunos goles realizando el gesto típico de McGregor cuando gana sus combates, el mismo gesto que hace al final del vídeo en el que marca el gol en el entrenamiento. Incluso, le respondió al tuit en el que McGregor anunció su segunda retirada de las artes marciales con un 'gif' haciendo dicho gesto en un partido.