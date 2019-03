Correrá las seis principales maratones contra una enfermedad rara tras perder a su padre: "No tiene tratamiento ni cura"

Óscar Campos perdió a su padre por la enfermedad de Creutzfeldt Jakob: "Es una enfermedad rara, que afecta a una persona por cada millón. Le afectó hace un año y medio y es de una evolución rapidísima; falleció a los seis meses. Actualmente no tiene ni tratamiento ni cura, no se investiga y no se puede tratar". Es la misma enfermedad que se llevó a nuestro compañero de Deportes Mariano Sancha.

Óscar va a correr los seis principales maratones del mundo para recaudar fondos: "Se me ocurrió intentar ayudar con lo que a mí me gusta, que es correr. En cinco minutos me contestaron de la asociación para organizar este reto".

Correrá en Nueva York, Tokio, Boston, Chicago, Londres y Berlín. "A través de la web puedes apadrinar tantos metros como quieras de cada maratón. La filosofía es que cada metro que se apadrine nos acercará un poco más cerca de la solución de la enfermedad".

Colabora en asociacioncjd.org/