Se cumplen 20 años de la tragedia con doce montañeros muertos en los Pirineos

Este fin de semana tiene lugar el 20º aniversario de una auténtica tragedia en los Pirineos. Lo que iba a ser una mañana más para un grupo de montañeros se convirtió en pesadilla. Doce personas perdieron la vida.

La previsión meteorológica con la que subieron a la montaña no era especialmente mala, pero empeoró y los montañeros no estaban preparados para soportar 40 grados bajo cero, temperatura similar a la de la cima del Everest.

Lluís Tripiana es uno de los pocos supervivientes de esta tragedia y habla con Antena 3 Deportes 20 años más tarde. "No veíamos nada, no podíamos hablar entre nosotros y hubo un momento en que mi compañero Enric ya no vino hacia nosotros", recuerda emocionado Lluís.

Él mismo ya habló de lo sucedido hace 20 años en Antena 3 Deportes. Al darse cuenta de que era imposible salvar a su compañero, decidieron salvar su vida: "El peligro era total". Enric pasó la noche en el infierno de los Pirineos pero le rescataron 14 horas después.

"Él no podía venir y a su manera se fue resguardando... ahí fue donde le perdimos", dice Lluís sobre Enric. Han pasado 20 años y el pirineo catalán no ha sido jamás testigo de otra tragedia similar.