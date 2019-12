San Silvestre 2019: Horario y recorrido de las carreras más populares hoy

El 31 de diciembre tienen lugar a lo largo y ancho de todo el país la carrera popular más emblemática del año, la San Silvestre 2019. Con mayor énfasis en la participación que en la competición y como buen propósito del año nuevo, la carrera de San Silvestre es una cita para todos los públicos.

La San Silvestre Vallecana es sin lugar a dudas la prueba más conocida e históricamente importante de España. Sin embargo, más allá de la cita madrileña existen muchas pruebas en el resto del país para pasar un buen rato y despedir el año haciendo deporte. Estas son las más importantes y con sus respectivos recorridos.

Pese a que la San Silvestre internacional de Vallecas es la más arraigada, son muchos los puntos de nuestra geografía que dedican el 31 de diciembre a practicar deporte al aire libre. El ayuntamiento de Barcelona organiza desde el año 1999 la antes conocida San Silvestre barcelonesa y que desde 2004 se denomina la 'Cursa dels Nassos', conocida en castellano como la Carrera de las Narices.

Aún siendo cierto que no tiene el mismo estatus que la vallecana, reúne miles de adeptos cada año; es más, es la segunda carrera popular con más participación en toda España tras la madrileña. Este 2019 la prueba cuenta ya con más de 10.000 inscripciones sin haberse agotado el plazo todavía.

El evento en sí iniciará a las 17:30 en la calle Selva de Mar y recorrerá una distancia de 10 kilómetros para acabar en el punto de partida. La emblemática prueba de la ciudad condal pasará por las calles y plazas de: C. Selva de Mar / pl. Ramon Calsina, pg. Garcia Fària, pg. Calvell, c. Llacuna, c. Salvador Espriu, pl. Voluntaris, c. Dr. Aiguader, pl. Pau Vila, pla de Palau, av. Marquès de l'Argentera, pg. Picasso (giro de 180 grados a la altura de la c. Fusina), pg. Circumval·lació, av. Icària, c. Marina, c. Pallars, c. d'Àlaba, c. Sancho de Ávila, c. Badajoz, c. Bolívia, c. Ciutat de Granada y av. Diagonal.

La San Silvestre más antigua

Las anteriores son las dos más reconocidas de nuestro país, pero no son las primeras: ese honor lo tiene Galdakao. El municipio vasco ostenta el título de ser la San Silvestre más antigua, no solo de España, sino de toda la península ibérica. La primera edición data del mes de diciembre de 1961, donde el público era el encargado de iluminar el recorrido con antorchas.

El evento comienza a las 16:30h con la categoría escolar y finaliza con la absoluta masculina a las 18:30h, la carrera con el itinerario más duro -consta de un recorrido de 8,5 kilómetros-. Todo la acción se concentrará en la calle de Juan Bautista Uriarte.

Atendiendo a antigüedad es imprescindible nombrar La Carrera del Pavo de Alcañiz, la tercera más antigua de nuestro país y una de las más singulares. Y es que, aparte de premiar al mejor disfrazado de la prueba con tal de airear el espíritu ocioso de la ciudad de Teruel, el primer premio para la categoría absoluta es nada más y nada menos que un pavo vivo en honor al nombre de la carrera. La prueba inicia a las 17.00h en la Plaza de España y consta solo de 2,5 kilómetros.

La San Silvestre de Vigo es también una de las más destacadas de España, pero no precisamente por ser objetivo de grandes atletas. La carrera gallega consta de un recorrido de 4 kilómetros no competitivos en los que los protagonistas son los disfraces grupales e infantiles. La cita tiene lugar a las 17:00h de la tarde en la Rúa Policarpo Sanz; la pasada edición contó con más de 5,200 corredores ataviados con sus mejores disfraces.