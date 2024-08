El salto de la muerte tiene nuevo récord mundial: Asborg Nerje se lanza al vacío desde una aterradora altura

La saltadora noruega Asborg Nerje ha establecido un nuevo récord mundial femenino en la disciplina extrema conocida como 'salto de la muerte' ('Death diving').

Los participantes de esta modalidad deportiva, cuyo origen se encuentra en Noruega, se lanzan desde grandes alturas y mantienen la postura original durante el mayor tiempo posible hasta justo antes de impactar contra el agua.

Nesje ha hecho historia la disciplina extrema con un salto mortal a más de 31,08 metros en las increíbles cascadas de Abiqua, en el estado de Oregon.

Nerje hace historia

Hace seis meses, Nerje protagonizó otra gesta en este deporte tras convertirse en la primera mujer en saltar desde 30 metros. La noruega ha compartido en sus redes sociales el proceso en el que ha desafiado a las alturas.

Para la deportista noruega no fue fácil vencer los miedos. "A ver si sale, estoy controlando mis nervios", afirma Nerje, asegurando que nunca salta si no está "segura al 100%" de que se puede hacer". "No me gusta poner en peligro mi vida", recalca.

Campeonato mundial de 'salto de la muerte'

El campeonato mundial de 'death diving' se celebra en Oslo todos los años en agosto, desde que comenzó en 2008. Los participantes saltan desde una plataforma de 10 a 15 metros de altura.

El récord mundial de salto tiene nombre y apellidos: Ken Stornes. El clavista realizó una caída libre desde 40,5 metros, a más 100 kilómetros por hora. El deportista compartió el salto en su 'Instagram', un post en el que se mostró arrojándose a las aguas heladas de la ciudad de Stryn, Noruega.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com