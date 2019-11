Sale a la luz el vídeo de la brutal pelea del boxeador Jason Knight con dos hombres en un baño

El boxeador Jason Knight ha sido protagonista durante el día de ayer tras circular por las redes el vídeo en el que la estrella de la BKFC aparece involucrado en una brutal pelea en un baño. En el vídeo se puede ver claramente al boxeador peleando con otros dos hombres durante casi un minuto.

Las imágenes han corrido a gran velocidad por las redes sociales tras ser publicadas por su compañero y también boxeador Brok Weaver a través de su cuenta de Instagram. La publicación posteriormente fue eliminada a pesar de que muchos seguidores fueron rápidos y consiguieron captar las imágenes. Tras la rápida difusión del vídeo por las redes sociales, Jason 'The Kid' Knight quiso aclarar la situación.

El boxeador explicó que el suceso ocurrió hace un año y que el motivo de la pelea se debió a un comentario que realizó sobre la novia de uno de los otros dos hombres, que no sentó bien. El deportista confiesa que no debía haber realizado ese chiste aunque también considera que ellos no debían haber reaccionado de esta forma. El próximo combate de 'The Kid' será el próximo sábado ante Artem Lobov.