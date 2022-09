Rodrigo Conde, de sufrir en la báscula a la plata mundial de remo

A poco más de 150 días de los Juegos Olímpicos de Tokio, y con la plaza ya conseguida, Rodrigo Conde renunció a lo que para él era un sueño: "Toda la vida persiguiendo los JJ.OO., pero llegó la pandemia y se tuvieron que aplazar un año y se me hizo demasiado largo", afirma Rodrigo Conde. No estaba dispuesto a seguir poniendo su cuerpo y su mente al límite para cumplir con los 72 kilos que requería competir en el peso ligero: "Tenía que perder nueve kilos más. Fue muy duro, a nivel de comer, vomitar y volver a comer", asegura.

"Es la confirmación de que no me equivoqué en su momento al cambiarme de categoría"

"No tomas una decisión así si no estás realmente jodido", confirma este deportista gallego. Pero aún así, no se rindió. Buscó nuevo compañero y sin casi preparación, junto a Aleix García, en abril se estrenaron en el Europeo de Italia.

La exigencia de preparación para ponerse al día fue mayor durante el invierno. Un esfuerzo que se notó rápidamente en los resultados. Lograron dos bronces en las pruebas de la Copa del Mundo de Belgrado y Lucerna; y luego las platas en Múnich, en el Campeonato de Europa, y la más reciente en la República Checa, en el Mundial: "No me esperaba estar en las medallas este año ni loco", asegura.

Objetivo: París 2024

Preseas que confirmaron que van por el buen camino de cara a París 2024, el gran objetivo: "Es la confirmación de que no me equivoqué en su momento al cambiarme de categoría", concluye. Ambos remeros buscan conseguir la medalla de oro, y no sería nada descabellado, porque Aleix solo tiene 22 años y Rodrigo acaba de cumplir 25.

También hubo más medallas para el equipo español. Jaime Canalejo y Javier García consiguieron la plata en la categoría dos sin timonel. Preseas históricas porque hacía 32 años que no ganaban unos españoles en una categoría olímpica en un Mundial.