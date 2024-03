Reem Al Aboud rompe el récord de aceleración: de 0 a 100 km/h en 2,498 segundos

Reem Al Aboud ha pasado a la historia este miércoles tras romper el récord de aceleración de la Fórmula 1, un triunfo que ha logrado tras pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2,49 segundos, marca que anteriormente estaba en 2,6 segundos para automóviles de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

"Te sientes como si tuvieras el mundo en tus manos y ese sentimiento hace que valga la pena cada minuto en el que pones todo tu esfuerzo", explica la piloto saudí.

Este logro ha sido un altavoz para ella

La piloto árabe ha logrado este triunfo con un vehículo eléctrico de la Fórmula E. Concretamente, se trata de un coche de carreras que cuenta con 400kW de potencia y ha sido mejorado por los socios del campeonato. Para ella esta hazaña ha sido una aventura inolvidable.

"Es un sueño hecho realidad. No se trata sólo de velocidad, sino de romper barreras y mostrar el inmenso potencial de las mujeres en el automovilismo. La Fórmula E me ha dado la plataforma para hacer una declaración, y me siento honrada de formar parte de este viaje hacia la igualdad de género en las carreras", admite Reem Al Aboud.

Y es que justo por ser mujer lo ha tenido más difícil. En su país natal, Arabia Saudí, no le dejaban conducir y mucho menos competir. Sin embargo, Al Aboud siguió luchando por sus sueños, y finalmente en 2018 pudo ver la luz al final del túnel.

"La primera vez que estuve en la pista sentí que era dónde debía estar. Nunca pensé que competiría con un Fórmula E en mi país. Es un sueño cumplido", declara la piloto. Esta pasión que siente hacia los coches la ha heredado de su padre, quien también solía correr.

Ha logrado un sueño de la infancia

Se puede decir que ahora mismo está viviendo uno de los mejores momentos de su vida tras lograr esta hazaña con la que ya soñaba desde pequeña: "Cuando era pequeña, solía sentarme en la habitación con mi hermana y hablaba con ella sobre cómo me vería con un traje de carreras, un casco y ganando una carrera con el coche".

Tras todos estos años, se ha convertido en toda una referente para las mujeres de su país, ya que esta historia les ha motivado para perseguir sus pasiones.

