Las primeras palabras del padre de Lamine Yamal tras ser apuñalado: "Tuve miedo"

Dos días después de los hechos, Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha hablado por primera vez. Lo ha hecho en el programa del 'Chiringuito de Jugones' esta noche, donde ha confirmado que ya está fuera de la UCI y se encuentra mejor.

"Me veía entre la vida y la muerte", ha dicho y ha afirmado también que "claro que tuve miedo, como cualquier ser humano". Nasraoui confía en la justicia y que hará su trabajo para 'castigar' a aquellos que llevaron a cabo el suceso. Cuatro personas ya han sido detenidas.

El padre del jugador del F.C. Barcelona continúa en el hospital, aunque ya en planta y fuera de peligro. Espera que a lo largo del día de este viernes abandone el hospital.

"Me acaban de subir a la planta y estoy un poco mejor. Hay que estar más tranquilos por el bien de todos, el mío y por el bien de mi familia, tengo que estar más tranquilo, porque no me queda otra", añadía.

Así fueron los hechos

Una puñalada en el tórax y dos en la zona del abdomen. Tres estocadas que llevaron al padre de Lamine Yamal al hospital con un pronóstico grave. Al parecer, este ataque tuvo lugar después de verse involucrado en una trifulca. Según las primeras informaciones, todo comenzó el miércoles alrededor de las 15:00 horas de la tarde. En este momento, la Policía recibió un aviso por una discusión entre vecinos de Mataró en la que estaba involucrado el padre de la estrella del F.C. Barcelona. "A las 15:30 horas ya había aquí mucha Policía", ha comentado un vecino de la zona.

Más tarde, sobre las 20:30 horas, en un parking, "se le acercaron seis personas que salían de un vehículo", ha comentado un testigo, que asegura que, entonces, Mounir Nasraoui "tuvo una pelea" y "con un destornillador" le asestaron una puñalada en el tórax y dos en la zona del abdomen.

Cuatro detenidos

Cuatro personas ya han sido detenidas por los Mossos d'Esquadra, acusadas de tentativa de homicidio. Actualmente, los individuos se encuentran en las dependencias de la comisaría de Mataró para pasar a disposición judicial. La investigación continúa abierta.

No obstante, el origen de la pelea podría encontrase en un vídeo que se ha compartido en redes sociales. Las imágenes muestran los instantes en el que Mounir Nasraoui se pelea con varias personas en la calle.

