Primer oro para España en los Juegos Paralímpicos: Así está el medallero de París 2024

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 han comenzado este miércoles 28 de agosto. Tras dos jornadas, España ha conseguido su primer oro este viernes en la cita deportiva, sumándose a las siete preseas que forman su medallero.

La atleta Tasy Dmytriv, con tan solo 16 años, se ha proclamado campeona olímpica en los 100 braza SB8, celebrados en el Defense Arena. La nadadora almeriense, de origen ucraniano, ha dominado la prueba parando el crono en 1’19”75. Con esta marca, la joven ha tenido una ventaja de casi dos segundos sobre la medallista de plata, la británica Brock Whiston (1:21.04). Tercera fue la rusa neutral Viktoriia Ishchiulova (1:24.50).

"Estoy muy contenta y muy orgullosa por el trabajo hecho"

Tras el triunfo olímpico, Dmytriv se ha congratulado por el buen trabajo que ha conseguido a pesar de sus nervios. "Estoy muy contenta y muy orgullosa por el trabajo hecho. He sentido emoción y he querido hacerlo lo mejor posible. Estaba nerviosa. Antes de salir he llorado porque cuando me pongo nerviosa lloro antes. Aún así no he tenido miedo", ha expresado.

En las gradas, apoyando al equipo español, se ha encontrado la reina Letizia acompañada por el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda. Ambos felicitaron la victoria a la atleta española: "La reina me ha dicho que intente hacerlo lo mejor posible en las próximas pruebas", ha afirmado Dmytriv.

El palmarés de Tasy

Dmytriv es la principal estrella emergente del equipo paralímpico español. En su debut en n el Campeonato de España AXA de Promesas Paralímpicas de natación, en el 2020, quedó segunda en la clasificación general.

En el ámbito internacional, se estrenó en el Mundial celebrado en Madeira (Portugal) en 2022, cuando apenas tenía trece años. La almeriense regresó a casa con una colección de oro (en los 100 metros braza), plata (relevo 4x100 estilos mixto) y bronce (200 estilos).

Un año después, en 2023 participó en el Mundial de Manchester (Reino Unido), donde consiguió el oro en los 100 braza y en el relevo 4x100 estilos mixto. Por último , en el pasado mes de abril recibió el oro en los 100 braza y el bronce en ese mismo relevo durante el Europeo de Madeira.

Medallero español

El medallero de España en los Juegos Paralímpicos de París está formado por siete preseas: Una de oro y seis de bronce.



Ricardo Ten: bronce en ciclismo en pista (3.000 metros en persecución C1).



Miguel Luque: bronce en natación (50 metros braza SB3).



Kike Alhambra: bronce en natación (100 metros mariposa S13).



Alba García: bronce en salto de longitud (clase T11 para personas con discapacidad visual).



Joan Munar: bronce de longitud (T11).



Alfonso Cabello: bronce en 1.000 metros de ciclismo en pista (categoría C5 para deportistas con discapacidad física).

