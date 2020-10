El preocupante estado de Mike Tyson en su última entrevista en televisión: cabeceando y balbuceando en directo

Mike Tyson se volverá a subir a un ring el próximo 28 de noviembre para medirse a Roy Jones. Sera el regreso de uno de los mejores boxeadores de los pesos pesasdos de la historia y una cita obligada para sus millones de seguidores.

Pero a un mes y medio de esa pelea, Mike Tyson dejó algunas dudas sobre su estado de salud tras una entrevista televisiva en el programa Good Morning Britain, una entrevista que iba a servir para promocionar su combate ante Roy Jones.

El problemas es que durante la misma, Mike Tyson apareció cabizbajo, algo aturdido y con ciertos problemas para vocalizar y responder a las preguntas.

En pocos minutos, miles de seguidores del boxeo comenzaron a preguntarse qué le ocurrió a Mike Tyson y si existía algún problema en su salud o estado físico. Algunos llegaron a teorizar con que se hubiera tomado alguna droga o hubiera bebido de más.

El propio Tyson aclaró las cosas minutos después asegurando que la mañana en Europa, momento en el que fue entrevistado, coincidía con la madrugada en Estados Unidos, lo que explicaría, según el boxeador defendió, su estado.

"Amigos Piers Morgan, Susanna Reid y Gran Bretaña. Intenté mantenerme despierto hasta tarde para la entrevista, pero me quedé dormido, y como un león soy difícil de despertar una vez que me duermo. Estoy entrenando duro y yéndome a dormir temprano. No tenía monitor así que no podía verlos a ustedes, y me olvidé de ver a la cámara”, tuiteó Tyson.