La polémica en el Valladolid Masters de pádel: Arroyo para el punto de partido en contra por un flash en la grada

El mejor pádel del mundo se concentra estos días en Valladolid, donde se está celebrando el Valladolid Master, con la presencia de las mejores parejas del mundo. Un torneo en el que han reaparecido Agustín Tapia y Arturo Coello, los actuales números 1 e invictos en 2023.

Este miércoles se produjo una acción bastante polémica en el partido de dieciseisavos de final entre Gonzalo Rubio y Alejandro Arroyo vs Maximiliano Sánchez y Luciano Capra. Maxi y Capra había logrado levantar un 5-0 en contra en el tercer set y gozaban de bola de partido cuando ocurrió algo impensable.

Alejandro Arroyo pidió parar el punto de partido en contra ya en juego por un flash en la grada. El problema es que en ese momento Maxi y Capra tenían la red ganada y la ocasión de cerrar el punto con un remate. El propio Lucho no se lo podía creer y se fue a pedir explicaciones al árbitro.

"No, no, no... Pero, pero que gané la red. ¿Por qué no lo pidió antes?", le reclamaba Luciano Capra al árbitro del partido. La imagen parece clara y se ve que Arroyo pide parar el punto antes de la bajada de pared de su compañero Gonzalo Rubio, pero es verdad que Maxi y Capra tenían ganada la posición en la red.

Al final, la polémica no fue más allá porque Maxi y Capra cerraron el partido y la victoria en la repetición del punto (7-6 (3), 4-6 y 6-7 (5)), sellando su pase a los octavos de final del Valladolid Master.