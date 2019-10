Las velocistas alemanas Tatjana Pinto y Gina Luckenkemper han presentado sendas quejas formales ante la IAAF por las detalladas imágenes televisivas de las 'Block Cams'. Estas son unas pequeñas cámaras que se han implementado durante el Mundial de Atletismo de Doha 2019 y que han supuesto la mayor novedad televisiva de este año.

Gracias a estas 'Block Cams' hemos visto detalladas imágenes con tomas traseras de las atletas, lo que para muchas ha supuesto una pérdida de intimidad y, en el caso de Tatjana Pinto y Gina Luckenkemper, hasta una queja formal ante la IAAF.

Finalmente han prohibido las cámaras

"Me resulta muy desagradable estar sobre esas cámaras cuando me preparo para la salida con tan poca ropa. ¿Estuvo una mujer involucrada en el desarrollo de esta cámara? No lo creo", ha denunciado Gina en el diario 'The Sun'.

La IAAF ha tomado cartas en el asunto y ha terminado prohibiendo el uso de estas cámaras traseras y finalmente las 'Block Cams' tomaran, básicamente, primeros planos de los rostros de los competidores.