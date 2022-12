Pellegrini sigue sin equipo: "No ha aparecido ninguna opción que me seduzca"

El extécnico chileno del Manchester City Manuel Pellegrini afirmó que da la impresión de que ha ido perdiendo las oportunidades de dirigir a otro equipo, pero admitió que ninguna le ha seducido.

"No tengo apuros, no ha aparecido ninguna opción que me seduzca", aseguró el técnico, que también dirigió a Villarreal, Málaga y Real Madrid y señaló que esperará hasta diciembre para que se presente alguna posibilidad: "De lo contrario veremos cómo seguir".

Pellegrini, que se despidió de los 'citizens' con un empate 1-1 con el Swansea que permitió al City asegurar su objetivo de llegar a la fase previa de la Champions League, restó dramatismo a su situación porque, a pesar de haber tenido ofertas, dice que sólo regresará a la actividad cuando aparezca un proyecto interesante.

"Más que nombrarlos, ninguno de los proyectos que tenía me sedujo como para tomar algún club. Los tres años en Inglaterra fueron muy buenos, por lo que quería mantenerme en un nivel de equipos importantes. Los clubes no me convencieron como para partir con otro proyecto", aseveró.

Sobre la posibilidad de dirigir algún día a la selección chilena, Pellegrini, que estuvo tres años al mando del Manchester City, aseguró que le gusta más el trabajo en los clubes. "Me gusta más el día a día, los partidos domingo tras domingo", subrayó el técnico, sin desechar la alternativa de ponerse alguna vez al frente de la selección de Chile.