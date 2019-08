Para los aficionados a practicar deporte, el verano es una época contradictoria. Por un lado, es cuando más tiempo libre se suele tener, pero por otro las altas temperaturas son un inconveniente. Sobre todo este año que ha hecho más calor del habitual.

Muchos deportistas no toman ninguna precaución a la hora de practicar deporte. "Bebo agua, esa es la única precaución", explica otro joven en un parque.

Lo mejor es no realizar muchos esfuerzos cuando el sol esté en lo más alto. "No hacer deporte a unas horas que incida mucho el sol y que haya temperatura muy alta, que te hidrates bien, que lleves una buena ropa deportiva que transpire y que lleves un buen calzado son los mejores consejos", explica un experto. Otra, en cambio, explica sus experiencias: "Cuando veo a gente corriendo a esas horas, observo que hay muchas lipotimias y eso no es saludable".

Pero, por supuesto, los médicos aconsejan extremar las precauciones en espacios al aire libre. "Va a sufrir un golpe de calor, alteraciones electrolíticas, deshidratación, calambres y dolores de cabeza. Sobre todo, cosas relacionadas con las altas temperaturas", señala una doctora sobre lo que sucede cuando se realiza deporte al aire libre con mucho calor.

Por ello, siempre que se haga deporte en verano se debe estar hidratado.