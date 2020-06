Sale a la luz la ficha policial de McGregor tras ser detenido

Conor McGregor, estrella de la UFC, fue detenido tras protagonizar un incidente en un evento de MMA en Nueva York. El irlandes ha sido acusado de agresión y vandalismo, siendo visto saliendo esposado de un juzgado de Brooklyn.

El presidente de la UFC, Dana White, aseguró que se ha presentado una demanda en su contra: "Este ha sido un movimiento realmente malo para su carrera".

En las últimas horas, se ha filtrado la ficha policial de McGregor tras ser detenido.

Here's Conor McGregor's mugshot.

Somebody put this on a shirt ASAP. pic.twitter.com/OwaH9skoyb