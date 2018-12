Rachael Ostovich, luchadora de la UFC, publica las fotos tras la brutal agresión de su marido

Rachael Ostovich, luchadora de la UFC, fue agredida el pasado 18 de noviembre por su marido, el luchador de la MMA Arnold Berdon III. Ahora, el medio 'TMZ' publica las fotos que se hizo la luchadora tras la brutal agresión, en las que se ve a Ostovich con serios daños en la cara y en el cuerpo.

En su declaración en los juzgados, Ostovich relató cómo ocurrieron los hechos: "Me golpeó repetidamente en la cabeza, en la cara, en las costillas y me tiró al suelo. Me quedé sin respiración y tuve que escapar por el balcón mientras tosía sangre, vomitaba y tenía el hueso orbital roto".

Esta acusación, acompañada de las pruebas que aportó la luchadora, sirvieron para que Berdon fuese detenido y acusado de intento de asesinato en segundo grado, enfrentándose a la cadena perpetua.