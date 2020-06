La gimnasta Gabby Douglas pide perdón tras decir que las mujeres deben vestir "discretamente" para evitar abusos sexuales

La gimnasta olímpica estadounidense Gabby Douglas se ha visto envuelta en la polémica por un tuit. En él, respondía a un post de su compañera Aly Raisman, en el que se hablaba de abusos sexuales.

"Las mujeres tienen el permiso de sentirse conformes en su propia piel, os animo a poneros aquello con lo que os sintáis bien", escribió Raisman. Ese tuit fue respondido por Douglas.

"Es nuestra responsabilidad como mujeres vestir de una manera discreta y tener clase. Vestir de una manera provocativa / sexual atrae al público equivocado", argumentó. Este tuit fue criticado por la que fue su compañera de equipo Simone Biles.

shocks me that I’m seeing this but it doesn’t surprise me... honestly seeing this brings me to tears bc as your teammate I expected more from you & to support her. I support you Aly 💕 & all the other women out there! STAY STRONG pic.twitter.com/CccTzhyPcb — Simone Biles (@Simone_Biles) 17 de noviembre de 2017

"Me impacta ver esto pero no me sorprende... Honestamente, ver esto me hace llorar porque como tu compañera esperaba más de ti", aseguraba Biles, con una captura de pantalla del tuit de Douglas.

Después de toda la controversia generada, Douglas se disculpó a través de Twitter, donde aseguró que "no escribió bien su respuesta". "El abuso sexual nunca es aceptable bajo ninguna circunstancia. Esto CON vosotras", afirmó.

i didn’t correctly word my reply & i am deeply sorry for coming off like i don’t stand alongside my teammates. regardless of what you wear, abuse under any circumstance is never acceptable. i am WITH you. #metoo — Gabby Douglas (@gabrielledoug) 18 de noviembre de 2017

El último capítulo de este cruce de mensajes fue una publicación de Instagram de Raisman, en el que pidió que se dejase de victimizar a aquellas que sufren abusos sexuales.