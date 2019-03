El español Villanueva, arrepentido por la polémica con el himno de EEUU: "Me avergüenza ver la imagen"

El jugador de los Pittsburgh Steelers, Alejandro Villanueva, se desmarcó de sus compañeros para respetar el himno y su camiseta bate récords de ventas. Villanueva, exmilitar condecorado por tres campañas en Afganistán, fue el único integrante del equipo en salir, al estar de pie y con la mano en el corazón.

El resto de los jugadores de Pittsburgh se quedaron en el vestuario, siendo finalmente abucheados. Todo ello, en plena polémica Trump contra los jugadores.

Ahora Villanueva pide perdón por su acto ante los medios de comunicación. “He hecho quedar mal a mis compañeros y mal a ‘coach’ Tomlin. Eso es mi culpa y solamente mi culpa. Sin querer, he cometido un error. He hablado con mis compañeros de equipo y ojalá lo entiendan. Si no es así, tendré que vivir con ello porque este debate está provocando las reacciones más intensas de tanto aficionados como otros jugadores. Y eso no es algo que se merezca esta franquicia ni sus jugadores y técnicos”, dijo en tono arrepentido.

El jugador, de padres españoles, defendió a los que se arrodillaron cuando sonó el himno en el anterior partido.“No están diciendo nada negativo sobre los militares ni de nuestro bandera. Están manifestándose por las injusticias en Estados Unidos”, dijo.

El '78' de los Steelers aseguró que si pudiera volver atrás se uniria a sus compañeros durante el himno.“Siento vergüenza cada vez que veo mi ya famosa imagen. Sin querer, dejé vendidos a mis compañeros”, dijo en tono de culpa.