Omar Montes, solidario en Pan Bendito durante el coronavirus: "¿Cómo se iban a quedar sin comer?"

Omar Montes es muy fiel a los suyos y por los suyos se remanga en la lucha contra el coronavirus. El cantante sigue viviendo en Pan Bendito, un barrio obrero de Madrid muy golpeado por la droga y ahora por la pandemia. Así que, en su lujoso coche, Omar reparte comida entre sus vecinos.

Lejos de las imágenes de sus videoclips, llenas de lujo y ostentación, muy pocos conocen esta faceta del cantante Omar Montes: "Murieron un montón de personas de mi barrio súper mayores. La gente estaba con un miedo atroz y me dije: 'Esta gente no se va a quedar sin comer'".

Empezó a hacer la compra, de su bolsillo, a todo el que se la pidiera: "Compro la comida que me pidan y se la subo a casa. Tampoco es una cosa que sea picar piedra al sol. No es que comparta porque a mí me sobre, sino porque sé lo que es no tener nada", relata Omar Montes.

Le ofrecen dulces

Omar no solo sirve a las agradecidas personas mayores, sino también a quienes se han quedado sin trabajo: "Me estoy poniendo gordito; cada vez que subo a una casa de una abuela me tengo que comer cuatro donuts", bromea.

"Hay gente que yo conozco del barrio de toda la vida, que se dedica a la chatarra... al no poder salir de casa para trabajar, pues no comen", reflexiona Omar. Esta es su filosofía: "Hay que se solidario, no es tan difícil. Un poquito, un poquito allí... muchos poquitos son mucho", apunta el artista a Antena 3 Deportes.