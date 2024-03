Núria Castán finaliza tercera en el Fieberbrunn Pro y lidera el FWT a falta de una prueba

La española Núria Castán finalizó en tercera posición en la primera prueba de las dos finales del Freeride World Tour, el Fieberbrunn Pro (Austria), y tendrá que esperar al evento final en el Yeti Xtreme Verbier (del 23 al 31 de marzo) para tratar de proclamarse campeona del mundo de FWT 2024. Tras sus triunfos en el Verbier Pro y el Georgia Pro, la snowboarde catalan llegaba a la cita en Austria con la oportunidad de hacer realidad su sueño, pero la victoria de la canadiense Erin Sauve y el segundo puesto de la francesa Anna Martínez dejan todo por decidir en la prueba final en Verbier.

Núria Castán, que el año pasado casi pierde la vida en una avalancha en Verbier, lidera la general de snowboard femenino del FWT 2024 con 27.675 puntos, por delante de Anna Martínez (27.600) y de Erin Sauve (26.400).

"En la primera bajada he podido hacer un canal estrecho y he podido conseguir una tercera plaza a menos de un punto de la segunda. Ya en la segunda manga he querido arriesgar más y he ido a por el salto grande en la zona del start a la derecha, lo he aguantado, pero, después de coger mucha velocidad, no he podido controlarlo. Orgullosa de haberlo intentado, haber conseguido esta tercera plaza y seguir estando primero del ranking. Ahora me lo juego todo en Verbier", explicó Castán.

Con las espadas en todo lo alto, la campeona del mundo del FWT 2024 se decidirá en el Yeti Xtreme Verbier, cita programada entre el 23 y 31 de marzo.

Victor de Le Rue firma el pleno y reina en el FWT 2024

El snowboarder francés Victor de Le Rue se proclamó campeón del mundo tras adjudicarse su cuatra victoria en cuatro eventos (Verbier Pro, Kicking Horse Pro, Georgia Pro y Fieberbrunn Pro) y ya acumula tres títulos de campeón en el Freeride World Tour.

"Estoy muy feliz de volver a ser campeón del Mundo y ganar cuatro competiciones de cuatro me enorgullece aún más. Estoy muy satisfecho con mis actuaciones esta temporada. Hoy las condiciones eran difíciles y no he rendido como esperaba en mi primera bajada. Sin embargo, en mi segunda línea logré motivarme de nuevo y conseguir la victoria", explicó Victor de Le Rue.

La impresionante bajada de Ben Richards en Fieberbrunn

El neozelandés Ben Richards regaló una bajada espectacular para llevarse el triunfo en el Fieberbrunn Pro, con una puntuación de (97,00) y por delante de Max Hitzig y Marco Goguen.

"Ganar aquí en Fieberbrunn la primera de las dos finales del FWT significa mucho para mí. He trabajado muy duro en las series FWT Qualifier y Challenger para llegar hasta aquí. Ganar en esta categoría competitiva estaba más allá de mi imaginación. ¡Estoy tan feliz por eso!", admitió el ganador del Fieberbrunn Pro 2024.

Max Hitzig (GER), que llegaba como líder de la categoría masculina de esquí del FWT, finalizó segundo y tendrá que esperar al Yeti Xtreme Verbier para lograr proclamarse campeón del mundo. El alemán lidera la general con 30.550 puntos por delante del canadiense Marco Goguen (27.420 puntos) y Ben Richards (24.560 puntos).

