Núria Castán finaliza cuarta en el Fieberbrunn Pro y se clasifica par el YETI Xtreme Verbier

La snowboarder española Núria Castán se clasificó este viernes para las finales del Freeride World Tour de Verbier (Suiza), tras concluir cuarta en el Fieberbrunn Pro, evento celebrado en Austria, al completar una sólida bajada seguida de un gran salto que le valió una puntuación de 66,33 y un cuarto puesto.

La rider española logró la clasificación para el YETI Xtreme Verbier 2025 (Austria), del 22 al 30 de marzo. Castán, de 28 años, logró sellar su pase a las finales suizas y, a su vez, al primer Mundial de Freeride FIS, que se celebrará en Andorra en 2026, tras superar en la clasificación general a la snowboarder canadiense Audrey Hebert, alcanzando así el top 4.

"Aquí, en Fieberbrunn, las condiciones no eran las más óptimas pero nos hemos podido adaptar. En medio de la bajada me he perdido un poco, pero he podido remontar y hacer un salto grande que no tenía planeado. Pero ha salido todo bien. El objetivo era clasificarme a las finales y es lo que hemos conseguido", indicó Castán tras finalizar su bajada en el Fieberbrunn Pro 2025.

La francesa Noémie Equy se llevó la victoria (83.33) en el Fieberbrunn Pro (Austria) y firmó su tercer triunfo del año, lo que la convierte de forma automática, pase lo que pase en Verbier, en la nueva campeona de snowboard del Freeride World Tour 2025. La australiana Michaela Davis-Meehan fue segunda (78,67) y Erin Sauve, campeona en 2024, completó el podio (66,00).

"Me siento más que feliz, estoy súper emocionada. Hoy fue un día estresante para mí porque sabía que si ganaba, sería campeona. Ahora, en Verbier, puedo simplemente competir por mí misma sin pensar en puntos o clasificaciones. Puedo simplemente concentrarme en expresar mi snowboard y superar los límites de la categoría", indicó Noémie Equy, campeona del Freeride World Tour 2025 y ganadora de Fieberbrunn Pro.

El Freeride World Tour 2025 echará el cierre a la temporada con el YETI Xtreme Verbier, donde los riders clasificados para las finales se enfrentarán al legendario Bec des Rosses. Tres títulos (esquí masculino, esquí femenino y snowboard masculino) estarán en juego en Suiza entre el 22 y el 30 de marzo.

