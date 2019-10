Nueva Zelanda - Inglaterra y Gales - Sudáfrica, las semifinales del Mundial de Rugby

Segunda jornada de cuartos de final en el Mundial de Rugby. Primero Gales y Francia jugaban en el plato fuerte del día. El partido, que estuvo igualado hasta el final, no defraudó. El quince británico se acabó imponiendo por la miníma a los galos (20-19). Los galeses vencieron con remontada incluida. Fueron por detrás hasta la expulsión de Vahaamahina, que condicionó un choque que los galeses acabaron levantando.

El último cuarto de final no dio lugar a la sorpresa. Los anfitriones, que ya sorprendieron a Escocia entre otros en la fase anterior pero no pudieron con Sudáfrica. Los Springboks no dieron lugar a la sorpresa y se impusieron por un claro 26-3. Ya desde el primer minuto el quince sudafricano no dio opción alguna a los nipones. A la revelación del campeonato no le quedó más que observar como la maquinaria africana les pasaba por encima.

Así quedán las semifinales del Mundial de Rugby

Ya sólo quedan cuatro equipos en el Mundial de Rugby. El trofeo está cada vez más cerca. Sólo faltan tres partidos para que descubramos si los All Blacks reeditan su titulo o hay nuevo campeón del mundo.

Las semifinales se jugarán los días uno y dos de noviembre a las diez de la mañana, hora española, enfrentarán a Inglaterra con Nueva Zelanda y a Gales con Sudáfrica.