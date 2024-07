La nueva máscara de Mbappé que llevará en la semifinal contra España

El susto fue tremendo cuando Kylian Mbappé rompió su tabique nasal tras un duro choque con el hombro de Kevin Danso. Una fractura que tal y como indicaron en un principio, podría haber puesto en peligro su participación en la Eurocopa 2024. Sin embargo, el ahora jugador del Real Madrid no se ha querido perder tales citas y decidió poner solución: una máscara que protegiese la parte rota.

Unas máscaras que ya han usado más de una vez algún que otro jugador y que están hechas de compuestos plásticos muy duros o incluso fibra de carbono, que es un material que se usa en deportes como Fórmula 1 por su dureza y resistencia a los impactos. Mbappé ha agradecido en alguna que otra ocasión el uso de la máscara ya que asegura que sin ella no jugaría. Sin embargo, no es todo tan positivo como quiso hacer ver en un principio. Conforme avanzaron los partidos, el francés se percató de que el uso de la máscara es efectivo para su fractura pero poco para el juego al que tiene acostumbrados a los seguidores de la selección de Francia.

Esto se ha ido viendo en cada uno de los encuentros que los "azules" han tenido con otras selecciones. La última, frente a Portugal, donde Mbappé no pudo terminar el juego y le pidió al entrenador que lo retirase del campo.

El problema que el jugador señala es que es incómodo a la hora de jugar. En concreto, la respiración y el sudor. Ninguna máscara era lo suficientemente cómoda para que Kylian ofreciese un juego en óptimas condiciones. Sin embargo, ha informado que tras diversos cambios de máscara con la intención de encontrar una solución, la ha encontrado. Una máscara que le permite respirar con mayor facilidad, disminuye las incomodidades que el jugador estaba experimentando. Ha sido diseñada por el fabricante de gafas Oakley y se ha realizado a través de escáneres de su cara y cráneo, con la intención de arreglar los problemas que se le estaban presentando.

"Sentí que no era yo quien jugaba"

En rueda de prensa alegó: "Me cambié la mascarilla porque cada vez algo salía mal. Limita la visión, el sudor queda impregnado, hay que retirarlo para que fluya. Tuve la impresión de estar en 3D y de que me invitaran a la Eurocopa como VIP. Sentí que no era yo quien jugaba".

Un caso parecido en La Roja

No es el único jugador de fútbol que tiene que hacer uso de este elemento para proteger una lesión. De hecho ha sido Luis de la Fuente, seleccionador español, que la máscara limita mucho y que tuvieron un caso parecido con Le Normand: "No respiraba con normalidad, se fatigaba mucho y tuvo problemas musculares".

¿Tendrá que llevar mucho tiempo la máscara?

Muchos son los que se preguntan si esta máscara la llevará mucho tiempo y lo cierto es que no es más que un arreglo temporal a su fractura. Una lesión que se cura con una operación y, por tanto, tendrá que llevarla hasta que pase por quirófano que será cuando termine la Eurocopa. Cabe recordar que Mbappé está usando esto porque, si pasa por el quirófano, significaría no poder jugar con la selección francesa esta Euro 2024.

