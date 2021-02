Nil Llop, de sufrir un terrible accidente a ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos de Invierno de la juventud

Un accidente patinando, por no arrollar a un niño, le partió varios huesos del cuerpo. Nil Llop sufrió un grave accidente en junio de 2018, cuando patinaba en Sant Boi. Al salir de una curva, un niño se cruzó en su trayectoria y, para no arrollar al pequeño, acabó estrellándose contra un árbol.

"Al salir de una curva se me cruzó un niño en contra dirección y, por no matarlo, lo esquivé y me choqué contra un árbol", explica Nill a Antena 3 Deportes.

Llop se rompió fémur, el tobillo, la mandíbula, el pómulo y un dedo de una mano. Un terrible accidente ante el el que los médicos eran muy pesimistas. Pensaban que no volvería a competir en patinaje de velocidad. Pero se equivocaban.

Un año después Llop estaba ganando una medalla de oro en los World Roller Games de Barcelona y seis meses después se convertía en el primer español en ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos de Invierno de la juventud.

El accidente de 2018 no es el único obstáculo que se ha encontrado Llop en su camino hacia el éxito. Y es que ha tenido que batallar ante la falta de instalaciones y ayudad en un deporte con pocos seguidores en España.